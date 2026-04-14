Svet

"EKONOMSKI TERORIZAM" Vens izneo opasne optužbe na račun Irana

K. Despotović

14. 04. 2026. u 07:33

POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens optužio je Iran za "ekonomski terorizam" zato što je Teheran zatvorio Ormuski moreuz.

ЕКОНОМСКИ ТЕРОРИЗАМ Венс изнео опасне оптужбе на рачун Ирана

Foto: Printscreen/Youtube/Glas Amerike VOA

- Zatvaranje moreuza od strane Irana predstavlja ekonomski terorizam protiv celog sveta. Oni su u osnovi pretili svakom brodu koji se kreće kroz Ormuski moreuz - rekao je Vens za američki Foks njuz.

Kako je istakao, "dvoje mogu da igraju tu igru".

- Ako Iranci pokušaju da se uključe u ekonomski terorizam, pridržavaćemo se jednostavnog principa da nijedan iranski brod ne izađe - naveo je on.

Američka pomorska blokada je počela u ponedeljak u 16 časova po centralnoevropskom vremenu, nakon što su mirovni pregovori u Pakistanu završeni bez "iskoraka", podseća CNN i dodaje da se Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) zakleo se da će uzvratiti, a iranski zvaničnici upozorili na posledice po globalnu ekonomiju, uključujući i po američke potrošače.

(Tanjug)

"SMRT VUČIĆU, ŽIVELI STUDENTI": Ovo je blokaderska politika

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

EVROPA ZABORAVILA HOLOKAUST? Netanjahu žestoko udario: Branimo svet od varvarstva – rat, optužbe i upozorenja koja lede krv (VIDEO)
EVROPA ZABORAVILA HOLOKAUST? Netanjahu žestoko udario: Branimo svet od varvarstva – rat, optužbe i upozorenja koja lede krv (VIDEO)

IZRAEL je juče počeo da obeležava Dan sećanja na Holokaust, a glavna komemoracija u Jad Vašemu je unapred snimljena zbog tekućih neprijateljstava sa Iranom i Hezbolahom u Libanu. U svom govoru, premijer Benjamin Netanjahu je oštro kritikovao Evropu, rekavši da je „pogođena dubokom moralnom slabošću“ i da Izrael sada brani kontinent „koji je toliko zaboravio na Holokaust“, izveštava „Tajms of Izrael“.

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

