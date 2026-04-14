"EKONOMSKI TERORIZAM" Vens izneo opasne optužbe na račun Irana

POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens optužio je Iran za "ekonomski terorizam" zato što je Teheran zatvorio Ormuski moreuz.

Foto: Printscreen/Youtube/Glas Amerike VOA

- Zatvaranje moreuza od strane Irana predstavlja ekonomski terorizam protiv celog sveta. Oni su u osnovi pretili svakom brodu koji se kreće kroz Ormuski moreuz - rekao je Vens za američki Foks njuz.

Kako je istakao, "dvoje mogu da igraju tu igru".

- Ako Iranci pokušaju da se uključe u ekonomski terorizam, pridržavaćemo se jednostavnog principa da nijedan iranski brod ne izađe - naveo je on.

Američka pomorska blokada je počela u ponedeljak u 16 časova po centralnoevropskom vremenu, nakon što su mirovni pregovori u Pakistanu završeni bez "iskoraka", podseća CNN i dodaje da se Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) zakleo se da će uzvratiti, a iranski zvaničnici upozorili na posledice po globalnu ekonomiju, uključujući i po američke potrošače.

(Tanjug)

"SMRT VUČIĆU, ŽIVELI STUDENTI": Ovo je blokaderska politika