"EKONOMSKI TERORIZAM" Vens izneo opasne optužbe na račun Irana
POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens optužio je Iran za "ekonomski terorizam" zato što je Teheran zatvorio Ormuski moreuz.
- Zatvaranje moreuza od strane Irana predstavlja ekonomski terorizam protiv celog sveta. Oni su u osnovi pretili svakom brodu koji se kreće kroz Ormuski moreuz - rekao je Vens za američki Foks njuz.
Kako je istakao, "dvoje mogu da igraju tu igru".
- Ako Iranci pokušaju da se uključe u ekonomski terorizam, pridržavaćemo se jednostavnog principa da nijedan iranski brod ne izađe - naveo je on.
Američka pomorska blokada je počela u ponedeljak u 16 časova po centralnoevropskom vremenu, nakon što su mirovni pregovori u Pakistanu završeni bez "iskoraka", podseća CNN i dodaje da se Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) zakleo se da će uzvratiti, a iranski zvaničnici upozorili na posledice po globalnu ekonomiju, uključujući i po američke potrošače.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
"SMRT VUČIĆU, ŽIVELI STUDENTI": Ovo je blokaderska politika
Preporučujemo
"DOGOVOR NIJE POSTIGNUT" Oglasio se Vens - Za sve okrivio Iran
12. 04. 2026. u 08:21
BLUMBERG: Vens će steći prednost nad Rubiom ako pregovori budu uspešni
12. 04. 2026. u 07:40
VENS SLETEO U PAKISTAN: Uskoro oči u oči sa Arakčijem (FOTO)
11. 04. 2026. u 09:06
VENS UPOZORIO IRAN: Ne pokušavajte da nas prevarite
10. 04. 2026. u 15:23
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
Komentari (0)