TRESLO SE OSTRVO: Registrovan zemljotres jači od 5 stepeni

PACIFIČKU ostrvsku zemlju Tongu danas je pogodio zemljotres jačine 5,5 po Rihteru, ali za sada nema izveštaja o povređenima, šteti ni cunamiju.

Pacifičku ostrvsku zemlju Tongu danas je pogodio zemljotres jačine 5,5 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 255 kilometara i udaljenosti od 305 kilometara od glavnog grada Nukualofe.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

