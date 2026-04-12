Svet

IRAN USTAJE IZ PEPELA: Objavili da će za dva meseca će napraviti čudo - SAD i Izrael u panici

М.А.С.

12. 04. 2026. u 11:55

IRAN očekuje da će u roku od jednog do dva meseca obnoviti većinu oštećenih rafinerija i distributivnih postrojenja do 70-80 odsto kapaciteta koje su imali pre američko-izraelskih napada, izjavio je danas zamenik iranskog ministra naftne industrije Mohamed Sadek Azimifar.

Foto: Tanjug/AP/Vahid Salemi

On je rekao za iransku agenciju SNN da su radovi na popravci počeli i da se očekuje da će deo rafinerije Lavan na istoimenom ostrvu na jugu Irana nastaviti da radi u roku od oko 10 dana. Azimifar je naveo da će ostale rafinerije biti postepeno vraćane u funkciju, preneo je Rojters.

Iranska naftna i gasna postrojenja, uključujući ključno polje Južni Pars i rafineriju Lavan, bila su meta intenzivnih napada Izraela i Sjedinjenih Američkih Država u martu, što je izazvalo skok cena nafte na oko 120 dolara po barelu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

