IRAN USTAJE IZ PEPELA: Objavili da će za dva meseca će napraviti čudo - SAD i Izrael u panici

IRAN očekuje da će u roku od jednog do dva meseca obnoviti većinu oštećenih rafinerija i distributivnih postrojenja do 70-80 odsto kapaciteta koje su imali pre američko-izraelskih napada, izjavio je danas zamenik iranskog ministra naftne industrije Mohamed Sadek Azimifar.

On je rekao za iransku agenciju SNN da su radovi na popravci počeli i da se očekuje da će deo rafinerije Lavan na istoimenom ostrvu na jugu Irana nastaviti da radi u roku od oko 10 dana. Azimifar je naveo da će ostale rafinerije biti postepeno vraćane u funkciju, preneo je Rojters.

Iranska naftna i gasna postrojenja, uključujući ključno polje Južni Pars i rafineriju Lavan, bila su meta intenzivnih napada Izraela i Sjedinjenih Američkih Država u martu, što je izazvalo skok cena nafte na oko 120 dolara po barelu.

