IRAN USTAJE IZ PEPELA: Objavili da će za dva meseca će napraviti čudo - SAD i Izrael u panici
IRAN očekuje da će u roku od jednog do dva meseca obnoviti većinu oštećenih rafinerija i distributivnih postrojenja do 70-80 odsto kapaciteta koje su imali pre američko-izraelskih napada, izjavio je danas zamenik iranskog ministra naftne industrije Mohamed Sadek Azimifar.
On je rekao za iransku agenciju SNN da su radovi na popravci počeli i da se očekuje da će deo rafinerije Lavan na istoimenom ostrvu na jugu Irana nastaviti da radi u roku od oko 10 dana. Azimifar je naveo da će ostale rafinerije biti postepeno vraćane u funkciju, preneo je Rojters.
Iranska naftna i gasna postrojenja, uključujući ključno polje Južni Pars i rafineriju Lavan, bila su meta intenzivnih napada Izraela i Sjedinjenih Američkih Država u martu, što je izazvalo skok cena nafte na oko 120 dolara po barelu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Američki obaveštajac o ubistvu dece: „Mi smo teroristi"; Livit: Još nedelju dana rata? (FOTO/VIDEO)
"POTPUN I SVEOBUHVATAN KRAJ" Hamas se oglasio povodom pregovora Irana i SAD
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
