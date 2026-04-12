UKRAJINCI NAPADAJU RUSE NA VASKRS: VSU ne poštuje primirje

UKRAJINSKE oružane snage su tokom noći tri puta napale ruske položaje iz Pokrovska uprkos objavi vaskršnjeg primirja, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Napad je izvršen u pravcu naselja Gaj i Otradnoje u Dnjepropetrovskoj oblasti. Svi napadi su odbijeni.

Ranije je objavljeno da su ukrajinske oružane snage pokušavale da napadnu Donjeck dronovima, kršeći vaskršnji prekid vatre.