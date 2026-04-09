ŠOK OBRT KAJE KALAS: Prekid vatre bi trebalo da se odnosi i na Liban

VISOKA predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izrazila je zabrinutost zbog eskalacije sukoba u Libanu i istakla da bi primirje između SAD i Irana trebalo da se proširi i na Liban.

- Izraelske akcije stavljaju pod veliki pritisak primirje između SAD i Irana. Primirje u Iranu trebalo bi da se proširi na Liban - navela je Kalas na platformi Ikx. Kako je navela, pravo Izraela na samoodbranu ne opravdava masovno uništenje.

- Hezbolah je uvukao Liban u rat, ali pravo Izraela da se brani ne opravdava nanošenje tako masovnog razaranja. U izraelskim udarima sinoć su ubijene stotine ljudi, što otežava tvrdnju da takve teške akcije spadaju u samoodbranu - istakla je Kalas.

