Svet

ŠOK OBRT KAJE KALAS: Prekid vatre bi trebalo da se odnosi i na Liban

М.А.С.

09. 04. 2026. u 13:49

VISOKA predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izrazila je zabrinutost zbog eskalacije sukoba u Libanu i istakla da bi primirje između SAD i Irana trebalo da se proširi i na Liban.

Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka

 - Izraelske akcije stavljaju pod veliki pritisak primirje između SAD i Irana. Primirje u Iranu trebalo bi da se proširi na Liban - navela je Kalas na platformi Ikx. Kako je navela, pravo Izraela na samoodbranu ne opravdava masovno uništenje.

 - Hezbolah je uvukao Liban u rat, ali pravo Izraela da se brani ne opravdava nanošenje tako masovnog razaranja. U izraelskim udarima sinoć su ubijene stotine ljudi, što otežava tvrdnju da takve teške akcije spadaju u samoodbranu - istakla je Kalas.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Bejrut posle eksplozije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!

