"POZVALI SMO ŠAOMI DA ULAŽE U SRBIJI" Vučić: Pozvali smo ih da učestvuju na Ekspu - to bi bio dobar prvi korak

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Pekingu, nakon obilaska fabrike Šaomi (Xiaomi), da je tu kompaniju pozvao da učestvuje na Ekspu 2027 u Beogradu i da ulaže Srbiji.

Vučić je rekao da Šaomi, jedna od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini, planira da krajem 2027. godine pokrene proizvodnju automobila na evropskom tržištu i da je Srbija ponudila nabolje subvencije za dolazak u našu zemlju.

- Videćemo njihov odgovor, ali pozvali smo ih da učestvuju na Ekspu, da predstave svoje proizvode što bi bio dobar prvi korak. Oni planiraju od kraja 2027. veliki dolazak na evropsko tržište, uključujući i izradu automobila na evropskom tlu i zato smo pozvali da ranije dođu na Ekspo, da bi se navikli na Srbiju. Oni imaju svoje kancelarije u Srbiji zbog smart telefona i kućnih aparata, ali ovo je potpuno druga dimenzija - rekao je Vučić novinarima.

Na pitanje gde je Kina u tehnološkom smislu i primeni veštačke inteligencije i robotike u proizvodnji, Vučić je rekao da su izdvajanja za veštačku inteligenciju najmanje 25 odsto i da Kinezi prave spoj između softvera i hardvera i da žele da pokažu to što su dobili veštačkom inteligencijom.

- To je deo u kojem su bolji od Amerikanaca, ima delova u kojima su Amerikanci i dalje ispred. Ali je fascinantno ovo što je Kina uradila i sad je trka u dvoje, između Kine i Amerike. Kina krupnim koracima grabi napred i čestitam im na tome. Naše je da učimo i da nam oni pomognu da makar jedan deo ovoga što oni imaju razvijemo.

Dodao je da je, po onome što je do sada video, cela Evropa mnogo daleko od Kine.

- Nadam se da će na ovo prijateljstvo i svi sporazumi koje smo napravili i svi dogovori koje smo napravili sa predsednikom Sijem omogućiti da bar deo te tehnologije imamo u Srbiji u budućnosti - rekao je Vučić.

On je u objavi na Instagramu naveo da je mnogo toga mogao da nauči u fabrici, pre svega o rezultatima koje je Kina postigla.

- Ovo mesto je čudesno, ja ovako nešto nikada nisam video. Sve je automatizovano, sve radi dve hiljade robota, koji u dve smene izbace 1.500 automobila - naveo je Vučić.

