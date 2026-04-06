VISOKI LIDER HUTA PORUČIO TRAMPU: Dok držiš reč poštovaćemo primirje

Predrag Stojković

06. 04. 2026. u 17:45

JEMENSKI pobunjenici Huti, koje podržava Iran, poštovaće primirje sa Sjedinjenim Američkim Državama sve dok Vašington bude ispunjavao obavezu da obustavi napade na njih, izjavio je visoki zvaničnik tog pokreta, prenose mediji.

Foto: Tanjug/AP/Osamah Abdulrahman

Visoki lider Huta Mohamed Ali el Huti rekao je da grupa trenutno nema nameru da napada brodove u Crvenom moru niti američke ciljeve u regionu, osim u slučaju eskalacije sukoba.

„Ne postoji namera da se gađa bilo koja muslimanska zemlja, osim kao odgovor na agresiju protiv Jemena“, naveo je on u izjavi dostavljenoj medijima preko ministarstva informisanja pobunjenika.

El Huti je dodao da je cilj pokreta da spreči korišćenje Crvenog mora u vojne svrhe protiv bilo koje muslimanske zemlje, ističući da imaju kapacitete da zaštite taj prostor.

Na pitanje da li bi mogli da gađaju saudijske luke na Crvenom moru, koje Rijad koristi kao alternativu Ormuskom moreuzu, El Huti je odgovorio da za sada nema takvih namera, sve dok Saudijska Arabija nastavi sa politikom deeskalacije i ne pridruži se SAD i Izraelu u širenju sukoba.

On je naglasio da je odluka Huta da napadaju Izrael doneta samostalno i da nije rezultat zahteva drugih aktera.

sputnikportal.rs

