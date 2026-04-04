VOZ ISKOČIO IZ ŠINA U AUSTRIJI: Hiljade putnika zaglavljeno!

Na jednoj od najprometnijih alpskih železničkih linija između Innsbrucka i granične stanice Brenner došlo je do ozbiljnog incidenta prazan teretni voz je u petak popodne iskočio iz šina, što je dovelo do potpune obustave saobraćaja na ovoj ključnoj ruti prema Italiji. Prema saopštenju austrijske državne železnice OBB, pruga će ostati zatvorena najmanje do subote u toku dana, a putnici su prinuđeni na zamenski autobuski prevoz i duža čekanja upravo uoči velikog uskršnjeg putničkog talasa.

Michael Nosek / Alamy / Profimedia

Kako prenosi ORF Tirol, nesreća se dogodila oko 14.55 časova, kada je prazan teretni voz napuštao stanicu Brenner, koja se nalazi na italijanskoj strani granice. Kod jedne skretnice (Weiche) iskočilo je više vagona. Srećom, nije bilo povređenih lica, niti je voz prevozio opasne materije, ili putnike. Ipak, incident je momentalno blokirao celokupan saobraćaj između Innsbrucka i Brennera, kako regionalni, tako i međunarodni vozovi ka Italiji.

Austrijske vlasti su brzo reagovale i organizovale zamenski prevoz za regionalne putnike autobusi saobraćaju između Steinach am Brenner i Brennera, dok se daljinski vozovi zamenjuju autobusima na relaciji Innsbruck Hauptbahnhof – Brenner. Putnici su upozoreni da računaju na znatna kašnjenja, a u nekim slučajevima i do pola sata duže putovanje. Ova obustava dolazi u najnezgodnijem mogućem trenutku, na samom početku Vaskršnjeg vikenda, kada hiljade ljudi kreće na put ka jugu Evrope.

Uzrok iskočenja još uvek nije poznat, a istraga je u toku. OBB je saopštio da se očekuje da će pruga biti oslobođena „u toku subote“, iako se ranije pominjalo „subota ujutro“. Ovo nije prvi put da Brenner-bahn, vitalna arterija za teretni i putnički saobraćaj između Austrije i Italije, pokazuje ranjivost pred nepredviđenim događajima. U prošlosti su slične nezgode dovodile do višednevnih obustava i velikih troškova.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

Incident je izazvao talas nezadovoljstva među putnicima, posebno onima koji su planirali porodična putovanja za Vaskrs. Mnogi su na društvenim mrežama podelili frustracije zbog haosa na jednoj od najvažnijih evropskih tranzitnih ruta. Dok se Evropa suočava sa sve većim pritiskom na železničku infrastrukturu, Naročito zbog niza železničkih nesreća u Španiji ovakvi događaji podsećaju da čak i u razvijenim zemljama poput Austrije. Male tehničke greške mogu da izazovu lančane poremećaje, jer nesreće se svuda dešavaju.

Piše: Stefan Stojanović