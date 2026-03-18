JOŠ BERELA IZ REZERVI: Odluka Međunarodne agencije za energiju
Međunarodna agencija za energiju saopštila je da je spremna da oslobodi dodatne strateške rezerve nafte ako bude potrebno.
Od početka napetosti i sukoba na Bliskom istoku, Međunarodna agencija za energiju već je najavila prošle sedmice da će na tržište pustiti 400 miliona barela nafte.
– Kada se saberu državne i industrijske rezerve, i dalje će biti više od 1,4 milijarde barela, a možemo da učinimo i više, kasnije, ako bude bilo potrebno – izjavio je izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol.
