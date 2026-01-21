PORODICA NEMA OD BOLA: Anja (26) stradala u horor udesu kad se u njen auto zakucao Danijel (50) - Stradao i brat poginule (FOTO)

TEŠKA saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubili 26-godišnja Anja B. i 50-godišnji Daniel T. zavila je ceo grad u crno.. Sudar se dogodio u utorak oko 13 časova na regionalnom putu na blagoj krivini gde su se dva automobila našla u pogrešnim trakama.

Prema iskazima očevidaca i tragovima sa mesta nesreće u Gornjoj Austriji, automobil kojim je upravljao Daniel T. poreklom iz Rumunije, najverovatnije je prešao u suprotnu traku, direktno prema vozilu Anje B. Prve ekipe hitne pomoći pokušale su reanimaciju oboje, ali ni mlada žena ni vozač drugog automobila nisu preživeli.

Ceo grad zavijen u crno

Munderfing i obližnji Mauerkirchen zavijeni su u crno. Anja, opisana kao vedra i omiljena među sugrađanima, druga je žrtva u svojoj porodici koja je stradala na isti način. Naime, njena porodica je već ranije izgubila sina u saobraćajnoj nesreći.

- Neopisivo je kada tako mlad život bude prekinut. Cela opština je u šoku - izjavila je gradonačelnica Sabine Brekner.

Kako je i drugi vozač poginuo, državnom tužiocu neće biti moguće uzeti dodatni iskaz koji bi doprineo preciznijoj rekonstrukciji nesreće. Zbog toga je najavljeno da neće biti dodatnih istraga, osim standardne tehničke dokumentacije.

