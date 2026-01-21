"EVROPA JE U PROBLEMU" Ričard Grenel: Svi to mogu vide

IZASLANIK predsednika SAD Donalda Trampa za specijalne misije Ričard Grenel objavio je danas na svom X nalogu da je "Evropa u problemu" i konstatovao da "svi to mogu da vide".

Foto: AP Photo/Darko Vojinovic

Uz svoj komentar Grenel je objavio i deo izlaganja predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Davosu koji je konstatovao da nikada nije video takvu zabrinutost od kako učestvuje u godišnjim okupljanjima na Svetskom ekonomskom forumu.

- Dugi niz godina dolazim u Davos i nikada nisam video ljude da su tako zabrinuti. Niko se ne smeši. Jer niko ne zna šta će doneti sutrašnji dan - rekao je predsednik Vučić na sesiji Juronjuz-a u Davosu uoči današnjeg izlaganja američkog predsednika Donalda Trampa.

(Tanjug)

