Svet

"EVROPA JE U PROBLEMU" Ričard Grenel: Svi to mogu vide

P. Đurđević

21. 01. 2026. u 17:05

IZASLANIK predsednika SAD Donalda Trampa za specijalne misije Ričard Grenel objavio je danas na svom X nalogu da je "Evropa u problemu" i konstatovao da "svi to mogu da vide".

ЕВРОПА ЈЕ У ПРОБЛЕМУ Ричард Гренел: Сви то могу виде

Foto: AP Photo/Darko Vojinovic

Uz svoj komentar Grenel je objavio i deo izlaganja predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Davosu koji je konstatovao da nikada nije video takvu zabrinutost od kako učestvuje u godišnjim okupljanjima na Svetskom ekonomskom forumu.

- Dugi niz godina dolazim u Davos i nikada nisam video ljude da su tako zabrinuti. Niko se ne smeši. Jer niko ne zna šta će doneti sutrašnji dan - rekao je predsednik Vučić na sesiji Juronjuz-a u Davosu uoči današnjeg izlaganja američkog predsednika Donalda Trampa.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena