"EVROPA JE U PROBLEMU" Ričard Grenel: Svi to mogu vide
IZASLANIK predsednika SAD Donalda Trampa za specijalne misije Ričard Grenel objavio je danas na svom X nalogu da je "Evropa u problemu" i konstatovao da "svi to mogu da vide".
Uz svoj komentar Grenel je objavio i deo izlaganja predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Davosu koji je konstatovao da nikada nije video takvu zabrinutost od kako učestvuje u godišnjim okupljanjima na Svetskom ekonomskom forumu.
- Dugi niz godina dolazim u Davos i nikada nisam video ljude da su tako zabrinuti. Niko se ne smeši. Jer niko ne zna šta će doneti sutrašnji dan - rekao je predsednik Vučić na sesiji Juronjuz-a u Davosu uoči današnjeg izlaganja američkog predsednika Donalda Trampa.
(Tanjug)
