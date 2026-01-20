TRAMPOVO OBRAĆANJE PRATI CEO SVET! "Neću čitati knjigu svojih dostignuća, idem na jedno prelepo mesto u Švajcarskoj" (VIDEO)

TENZIJE su i danas prisutne između SAD i EU zbog Trampove želje Grenlanda, a američki predsednik je spremio novi narativ zašto smatra da najveće ostrvo na svetu treba da pripadne baš Americi.

Nesuglasice između SAD i većeg dela Evrope oko Grenlanda nastavljene su i danas, nakon što je američki predsednik najavio carine zemljama koje podržavaju Dansku u nastojanju da zadrži najveće ostrvo na svetu, sve to uoči dolaska u Davos.

Grenland je samoupravna teritorija Kraljevine Danske, sa sopstvenim premijerom, vladom i parlamentom, koji čini 31 zastupnik izabran na nacionalnim izborima.

Nakon Drugog svetskog rata, u potpunosti je integrisan u okvir Kraljevine Danske, a vremenom su ovlašćenja sa Kraljevine prenete na vlasti Grenlanda.

Zakonom iz 2009. godine, vlada Grenlanda dobila je ovlašćenja u 33 nove oblasti uprave, pored osnovnih 17 utvrđenih danskim zakonom iz 1979. godine.

Tramp započeo brifing: Prošla godina je bila neverovatan period

Donald Tramp započeo je brifing rekavši da je prošla godina bila neverovatan period.

Kaže da neće čitati „knjigu“ svojih dostignuća koju je Bela kucća sastavila za prisutne.

- Uradili smo više nego što je bilo koja druga administracija uradila ubedljivo u pogledu vojske, u pogledu okončanja ratova, u pogledu završetka ratova. Niko zaista nije video ništa slično - kaže Tramp.

- Idem na jedno prelepo mesto u Švajcarskoj. Siguran sam da me tamo rado čekaju - dodao je predsednik SAD.

