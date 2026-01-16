FARME SMETAJU, A JAJA NEMAJU: Nestašica koja je zabrinula građane Francuske, zemlje u kojoj je poljoprivreda jedna od najvažnijih privrednih g

Poširana, na oko, u kajgani, trvdo kuvana ili živa.

Foto: Goran Čvorović

Mnogo je dobrih načina da se konzumiraju jaja, pod uslovom da ih – ima. A Francuzi poslednjih sedmica time baš i ne mogu da se pohvale.

Postala je redovna slika da se u rejonima supermarketa, tamo gde bi trebalo da stoje pakovanja s jajima, ukaže velika praznina. Kada se, s vremena na vreme, i pojave, kupci brže- bolje potrpaju u korpe više nego što ime treba, za svaki slučaj, pa time i sami doprinose nestašici.

Mnogobrojni su razlozi zbog čega Francuzi ovih dana kubure s jajima. Pre svega, potražnja je u porastu već nekoliko poslednjih godina, a proizvodnja to teško može da dostigne. Između 2023 i 2024. porasla je za skoro 5 odsto, dok je proizvodnja opadala za pola procenta. Prosečan Francuz danas pojede 235 jaja u toku godine.

Ova promena u ishrani delimično vuče korene i iz pandemije kovida, kada su se Francuzi, kao i svi ostali, okrenuli spremanju ručkova kod kuće umesto da idu po restoranima, a baciti jaje na vruće ulje nekako je bilo najlakše. Navika je ostala.

Opšte poskupljenje s rastom cena drugih izvora proteina takođe je doprinelo nestašici. Jaja u takvim uslovima ostaju relativno jeftin i hranjiv izbor, koliko god da koštaju. Mnogi ih koriste s vremena na vreme kao zamenu za meso. Poznato je da dva-tri jaja po količni proteina zamene šniclu u tanjiru.

Još jedan važan faktor su problemi u proizvodnji i logistici. Iako je Francuska i dalje jedan od najvećih proizvođača jaja u Evropi, trenutno se suočava sa mnogobrojnim izazovima. Među njima su i epidemije ptičjeg gripa koje su dovodile do ograničavanja i smanjenja broja kokošaka nosilja, što direktno utiče na količinu dostupnih jaja.

Nedavne loše vremenske prilike sa snežnim mećavama poslednjih nedelja otežale su transport, pa su namirnice, generalno, teže stizale od proizvođača do supermarketa, a među njima i jaja. Primećuje se, ipak, da je sa jajima situacija daleko najkomplikovanija.

Odgovorni ističu da je na prazne rafove uticala i pomama za jajima tokom novogodišnjih praznika, zbog mućenja raznoraznih poslastica koje su se našle za trpezom. Ipak, torte i kolači jeli su se i ranije.

Na smanjenu ponudu utiču i potrebne strukturne promene u sektoru. Zaključeno je da treba da se izgraditi dodatna infrastrukturu, kako bi se odgovorilo rastućoj potražnji. Smatra se da nedostaje oko 300 novih velikih farmi do 2030. godine. Ali, odobrenja za izgradnju takvih objekata sporo napreduju zbog propisa o dobrobiti životinja i urbanističkih pravila.

Čak i ministarka poljoprivrede Ani Ženevar priznaje da je teško započeti novi biznis zbog komplikovane birokratije.

- Pravila su takva, kao da neko hoće da podigne halu iz domena osetljive industrijske proizvodnje, a ne farmu jaja – kaže ministarka.

Jedan od razloga za to je i što kokošje farme mnogi ne žele u svom komšiluku, zbog smrada!

- Francuzi će to na kraju morati da prihvate – poručio je predsednik Nacionalnog komiteta za promovisanje jaja Iv Mari Bode.

Nabavka i distribucija jaja, pod uticajem kombinacije ovih ovih faktora, ozbiljno kuburi. A dok se komšiluk ne navikne na smrad iz objekata za koke nosilje, nestašica bi mogla i da potraje.

OSCILACIJE U SNABDEVANjU I U BUDUĆNOSTI

Situacija s jajima bi mogla da bude napeta uz oscilacije i u narednim nedeljama, upozoravaju vlasti. U međuvremenu, pozivaju građane da ostanu mirni i da ne prave zalihe. Sve to izaziva zabrinutost potrošača, u zemlji kojoj je poljoprivreda jedna od najvažnijih privrednih grana. poljoprivrede.