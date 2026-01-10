KRVOPROLIĆE U AMERICI: Muškarac ubio šest osoba na tri različita mesta (VIDEO)
NAORUŽANI muškarac ubio je šest osoba u saveznoj američkoj državi Misisipi u incidentima koji su se dogodili na tri različita mesta, saopštila je kancelarija šerifa okruga Klej.
- Nažalost, suočili smo se sa tragedijom u našoj zajednici - napisao je šerif okruga Klej Edi Skot na Fejsbuku, prenosi En-Bi-Si njuz.
Pucnjave su se dogodile sinoć u Vest Pointu, blizu granice sa Alabamom, prenosi AP.
Skot je kazao da je život izgubilo šest osoba, od kojih su neke bile u srodstvu sa počiniocem.
Zvaničnici nisu dali dodatne informacije o pucnjavi niti su identifikovali žrtve.
Osumnjičeni je u pritvoru i ne postoji dodatna pretnja za zajednicu, dodao je Skot.
Incident i motiv napada još uvek su u fazi istrage.
BONUS VIDEO:
Sahranjen heroj Stefan, grob prekriven cvećem i vencima
Uskoro opširnije
