RUSIJA LANSIRALA SKORO 90 DRONOVA NA UKRAJINU TOKOM NOĆI: Napadnuti severni, južni i istočni delovi zemlje
UKRAJINSKA protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je 63 ruska drona tokom noći, saopštile su Vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine.
U objavi na Telegramu se navodi da je Rusija tokom noći lansirala na Ukrajinu ukupno 89 dronova.
Ističe se da su dronovima tokom noći napadnuti severni, južni i istočni delovi Ukrajine, a da je pogođeno devet lokacija, preneo je Ukrinform.
(Tanjug)
