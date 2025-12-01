RUSIJA LANSIRALA SKORO 90 DRONOVA NA UKRAJINU TOKOM NOĆI: Napadnuti severni, južni i istočni delovi zemlje

UKRAJINSKA protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je 63 ruska drona tokom noći, saopštile su Vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine.

Foto: Profimedia

U objavi na Telegramu se navodi da je Rusija tokom noći lansirala na Ukrajinu ukupno 89 dronova.

Ističe se da su dronovima tokom noći napadnuti severni, južni i istočni delovi Ukrajine, a da je pogođeno devet lokacija, preneo je Ukrinform.

(Tanjug)

