Svet

RUSIJA LANSIRALA SKORO 90 DRONOVA NA UKRAJINU TOKOM NOĆI: Napadnuti severni, južni i istočni delovi zemlje

Ana Đokić

01. 12. 2025. u 09:32

UKRAJINSKA protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je 63 ruska drona tokom noći, saopštile su Vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine.

РУСИЈА ЛАНСИРАЛА СКОРО 90 ДРОНОВА НА УКРАЈИНУ ТОКОМ НОЋИ: Нападнути северни, јужни и источни делови земље

Foto: Profimedia

U objavi na Telegramu se navodi da je Rusija tokom noći lansirala na Ukrajinu ukupno 89 dronova.

Ističe se da su dronovima tokom noći napadnuti severni, južni i istočni delovi Ukrajine, a da je pogođeno devet lokacija, preneo je Ukrinform.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

U SKUPŠTINI IZA POLITIKE: Trag nemačkog mitraljeza

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ako su ruže, procvetaće - Održana premijera dokumentarnog filma o prvom Fajnl foru Partizana

Ako su ruže, procvetaće - Održana premijera dokumentarnog filma o prvom Fajnl foru Partizana