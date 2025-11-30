AMERIKANCI UVEŽBAVAJU VAZDUŠNE NAPADE NA VENECUELU: Tramp traži ostavku Madura ili...
SAD su poslednjih nedelja uvežbavale vazdušne napade koje planiraju da pokrenu u Venecueli, objavio je u subotu Volstrit žurnal (WSJ), pozivajući se na zvaničnika odbrane i podatke o praćenju letova.
Predsednik Donald Tramp optužio je venecuelansku vladu da upravlja „narkoterorističkim“ kartelima i u subotu je objavio da će vazdušni prostor zemlje biti zatvoren za „sve avio-kompanije, pilote, dilere droge i trgovce ljudima“.
Pretnja je došla usred gomilanja američkih pomorskih snaga u Karipskom moru, gde je, po Trampovom naređenju, od septembra napadnuto više od 20 navodnih brodova za šverc droge.
Prema WSJ-u, Tramp je rekao predsedniku Venecuele Nikolasu Maduru tokom tajnog telefonskog poziva prošle nedelje da će razmotriti njegovo svrgavanje ukoliko ne podnese ostavku.
Iako nijedna strana nije potvrdila da se razgovor održao, Tramp je ranije negirao da pokušava da sruši Madura silom. U avgustu su SAD povećale nagradu za Madurovo hapšenje na 50 miliona dolara.
Venecuelanski Ministarstvo spoljnih poslova je u subotu odbacilo pretnju upućenu njegovim avionima kao „kolonijalističku“ agresiju, nezakonitu prema međunarodnom pravu. Maduro je stavio vojsku u stanje visoke pripravnosti i održao nekoliko vežbi, obećavajući da će odbiti svaku invaziju.
Vlada Venecuele je negirala optužbe o pomaganju kartelima i tvrdila da Tramp koristi suzbijanje trgovine drogom kao izgovor za promenu režima.
(rt.com)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PESKOV OTKRIO DATUM: Kada će se sastati Putin i Vitkof
30. 11. 2025. u 15:31
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)