AMERIKANCI UVEŽBAVAJU VAZDUŠNE NAPADE NA VENECUELU: Tramp traži ostavku Madura ili...

SAD su poslednjih nedelja uvežbavale vazdušne napade koje planiraju da pokrenu u Venecueli, objavio je u subotu Volstrit žurnal (WSJ), pozivajući se na zvaničnika odbrane i podatke o praćenju letova.

Predsednik Donald Tramp optužio je venecuelansku vladu da upravlja „narkoterorističkim“ kartelima i u subotu je objavio da će vazdušni prostor zemlje biti zatvoren za „sve avio-kompanije, pilote, dilere droge i trgovce ljudima“.

Pretnja je došla usred gomilanja američkih pomorskih snaga u Karipskom moru, gde je, po Trampovom naređenju, od septembra napadnuto više od 20 navodnih brodova za šverc droge.

Prema WSJ-u, Tramp je rekao predsedniku Venecuele Nikolasu Maduru tokom tajnog telefonskog poziva prošle nedelje da će razmotriti njegovo svrgavanje ukoliko ne podnese ostavku.

Iako nijedna strana nije potvrdila da se razgovor održao, Tramp je ranije negirao da pokušava da sruši Madura silom. U avgustu su SAD povećale nagradu za Madurovo hapšenje na 50 miliona dolara.

Venecuelanski Ministarstvo spoljnih poslova je u subotu odbacilo pretnju upućenu njegovim avionima kao „kolonijalističku“ agresiju, nezakonitu prema međunarodnom pravu. Maduro je stavio vojsku u stanje visoke pripravnosti i održao nekoliko vežbi, obećavajući da će odbiti svaku invaziju.

Vlada Venecuele je negirala optužbe o pomaganju kartelima i tvrdila da Tramp koristi suzbijanje trgovine drogom kao izgovor za promenu režima.

