TRAMPOV ZET U CENTRU MISIJE OKONČANJA UKRAJINSKOG SUKOBA: Fajnenšel tajm analizira - DŽared Kušner kljucni čovek?
AMERIČKI predsednik Donald Tramp postavio je Džareda Kušnera, porodičnog čoveka od poverenja, u centar svoje misije okončanja sukoba u Ukrajini, izveštava Fajnenšel tajms.
- Kao i Vitkof, on (Kušner) očigledno uživa poverenje predsednika, što je preduslov za svakog uspešnog pregovarača - izjavio je Filip Gordon, bivši predsednik za nacionalnu bezbednost bivšeg potpredsednika SAD Kamale Haris a prenosi „Fajnenšel tajms“.
Gordon je napomenuo da Kušner ima iskustva u diplomatiji.
- Uključivanje Kušnera u jedan od najsloženijih diplomatskih manevara Trampovog drugog mandata – pokušaj okončanja brutalnog rata u Ukrajini – deo je predsednikovog plana da ponovi proboj u Gazi - zaključuje list.
Tramp je u sredu izjavio da bi njegov specijalni izaslanik, Stiv Vitkof, trebalo da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom sledeće nedelje i da će verovatno prisustvovati i njegov zet, Džared Kušner.
Ranije je Bela kuća potvrdila da je Kušner bio deo pregovaračkog tima za Ukrajinu na pregovorima u Ženevi prošle nedelje.
Kušner, suprug Ivanke Tramp, ćerke aktuelnog američkog predsednika je biznismen i naslednik bogatstva vrednog milijardu dolara. Tokom Trampovog prvog predsedničkog mandata, bio je viši savetnik šefa države; sada učestvuje u pregovorima u svom ličnom svojstvu.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO
DONALD TRUMP DOBIO OREOL MUČENIKA : Aleksandar Raković | Nije samo naslov
Preporučujemo
ORBAN PRED PUT U MOSKVU: "Trebaju nam samo gas i nafta, a to možemo da kupimo od Rusa"
28. 11. 2025. u 07:24
OGLASILA SE ANGELA MERKEL: Evo kako treba da se završi rat u Ukrajini
27. 11. 2025. u 22:55 >> 04:53
GRUŠKO ODGOVORIO KAJI KALAS: "Niko ne može da ograniči vojni budžet Rusije"
27. 11. 2025. u 23:30
JEDNA GREŠKA IH KOŠTALA ŽIVOTA: Otkriven uzrok nesreće u kojoj su stradali Ana Radović i njen prijatelj (FOTO)
AUTOMOBIL sa telima Ane Radović (20) i Aleksandara Masalušić (37) pronađen je juče na magistralnom putu Požega-Čačak, a prve informacije iz istrage ukazuju da je uzrok teške nesreće prebrza vožnja, odnosno neprilagođena brzina uslovima na putu.
27. 11. 2025. u 18:47
U HITNOJ POMOĆI SE JAVILI NA POZIV SA ANINOG TELEFONA: "Novosti" otkrivaju šta se dešavalo nakon strašne nesreće kod Čačka
ANA Radović (20) iz Čajetine i njen prijatelj Aleksandar Masalušić (37) poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, kada su se survali sa puta Čačak-Požega, a nakon nesreće sa Aninog telefona "ajfon" upućen je poziv hitnoj pomoći, saznaju "Novosti".
27. 11. 2025. u 14:19
OLIVERA SMENjENA: Novi urednik na RTS - muž poznate pevačice, dugo je na javnom servisu
NA TOJ poziciji u RTS-u je godinama unazad bila Olivera Kovačević.
26. 11. 2025. u 12:55
Komentari (0)