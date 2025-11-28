TRAMPOV ZET U CENTRU MISIJE OKONČANJA UKRAJINSKOG SUKOBA: Fajnenšel tajm analizira - DŽared Kušner kljucni čovek?

AMERIČKI predsednik Donald Tramp postavio je Džareda Kušnera, porodičnog čoveka od poverenja, u centar svoje misije okončanja sukoba u Ukrajini, izveštava Fajnenšel tajms.

Tanjug

- Kao i Vitkof, on (Kušner) očigledno uživa poverenje predsednika, što je preduslov za svakog uspešnog pregovarača - izjavio je Filip Gordon, bivši predsednik za nacionalnu bezbednost bivšeg potpredsednika SAD Kamale Haris a prenosi „Fajnenšel tajms“.

Gordon je napomenuo da Kušner ima iskustva u diplomatiji.



Prema pisanju lista, pozivajući se na američkog zvaničnika, Kušner i Vitkof održavaju blizak kontakt uprkos razlici u godinama. Zvaničnik je rekao da često razmenjuju ideje.

- Uključivanje Kušnera u jedan od najsloženijih diplomatskih manevara Trampovog drugog mandata – pokušaj okončanja brutalnog rata u Ukrajini – deo je predsednikovog plana da ponovi proboj u Gazi - zaključuje list.

Tramp je u sredu izjavio da bi njegov specijalni izaslanik, Stiv Vitkof, trebalo da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom sledeće nedelje i da će verovatno prisustvovati i njegov zet, Džared Kušner.

Ranije je Bela kuća potvrdila da je Kušner bio deo pregovaračkog tima za Ukrajinu na pregovorima u Ženevi prošle nedelje.

Kušner, suprug Ivanke Tramp, ćerke aktuelnog američkog predsednika je biznismen i naslednik bogatstva vrednog milijardu dolara. Tokom Trampovog prvog predsedničkog mandata, bio je viši savetnik šefa države; sada učestvuje u pregovorima u svom ličnom svojstvu.

(Sputnjik)

