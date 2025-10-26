SIJARTO OPTIMISTIČAN: Nadam se da će se lideri Rusije i SAD sastati u Budimpešti

MAĐARSKA se nada da će se predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, na kraju sastati u Budimpešti, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto za „Foks njuz“.

- Nadam se da sastanak nije otkazan, jer tačno vreme i datum još nisu određeni. Nadamo se da će pripremni sastanci i konsultacije biti dovoljno uspešni - rekao je Sijarto, odgovarajući na pitanje o izgledima za održavanje rusko-američkog samita u Budimpešti.

- Dobra saradnja između SAD i Rusije odgovara našim nacionalnim interesima, a takođe našim nacionalnim interesima odgovaralo bi kada bi SAD i Rusija postigle mirovni sporazum u Centralnoj Evropi - istakao je Sijarto.

Govoreći o ruskim energentima, mađarski ministar rekao je da je Budimpešta realna kada su u pitanju isporuke energenata i ne može da odustane od ruske nafte.

Diplomata je uveren da „isporuke energenata treba posmatrati kao fizički problem, pristupiti mu realno, budući da je nemoguće grejati ili hladiti domove politikom“.

Sijarto je dodao da je o ovom pitanju razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom i „detaljno mu objasnio poseban položaj“ Mađarske koja nema izlaz na more. On je napomenuo da je Rubio „bio prvi zapadni političar“ koji je priznao da se „geografija mora uzeti u obzir“.

