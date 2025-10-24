Svet

HLADAN TUŠ ZA ZELENSKOG: Amerikanci nisu podržali antirusku izjavu Ukrajine u UN

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

24. 10. 2025. u 20:10

SJEDINjENE Američke Države nisu podržale saopštenje Ukrajine u kojem se Rusija optužuje za kršenje Povelje Ujedinjenih nacija, javio je dopisnik Sputnjika.

U dokumentu se tvrdi da Moskva „vodi ničim izazvan rat protiv Ukrajine“ a sastanak Saveta bezbednosti Rusije o budućnosti UN nazvan je „uvredom Povelje“ organizacije.

Saopštenje je pročitano uoči sednice.

Više od 40 zemalja je potpisalo saopštenje, uključujući države članice EU, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanadu, Australiju, Japan i nekoliko istočnoevropskih zemalja.

Američka delegacija nije bila među onima koji su podržali saopštenje.

