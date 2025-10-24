HLADAN TUŠ ZA ZELENSKOG: Amerikanci nisu podržali antirusku izjavu Ukrajine u UN
SJEDINjENE Američke Države nisu podržale saopštenje Ukrajine u kojem se Rusija optužuje za kršenje Povelje Ujedinjenih nacija, javio je dopisnik Sputnjika.
U dokumentu se tvrdi da Moskva „vodi ničim izazvan rat protiv Ukrajine“ a sastanak Saveta bezbednosti Rusije o budućnosti UN nazvan je „uvredom Povelje“ organizacije.
Saopštenje je pročitano uoči sednice.
Više od 40 zemalja je potpisalo saopštenje, uključujući države članice EU, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanadu, Australiju, Japan i nekoliko istočnoevropskih zemalja.
Američka delegacija nije bila među onima koji su podržali saopštenje.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
MAKRON NAJAVIO: Nove rakete i borbene avioni idu za Ukrajinu
24. 10. 2025. u 19:17
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)