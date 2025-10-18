ZAHAROVA ŽESTOKO O ZELENSKOM: Proizvod je američkih ultraliberala
ZVANIČNA predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova nazvala je Vladimira Zelenskog proizvodom američkih ultraliberala.
- Zelenski u Vašingtonu je kao (bivša zamenica državnog sekretara SAD Viktorija) Nuland u Kijevu – oboje su kriminalci. Zašto? Zato što je Zelenski proizvod američkih ultraliberala - napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu.
Ranije je nemački kancelar Fridrih Merc izjavio da poseta Zelenskog Vašingtonu nije prošla onako kako se šef kijevskog režima nadao.
