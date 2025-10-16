SKANDAL POTRESA VAŠINGTON: Svastika u srcu Kongresa (FOTO)
AMERIČKA zastava sa nacrtanom svastikom snimljena je u kancelariji kongresmena iz savezne države Ohajo, Dejva Tejlora, u Vašingtonu.
Tejlor je odmah pozvao policiju i odlučno odbacio bilo kakvu odgovornost, piše Njujork post.
- Svestan sam fotografije koja prikazuje odvratan i duboko neprimeren simbol u blizini jednog zaposlenog u mojoj kancelariji. Sadržaj te slike ne odražava vrednosti ni standarde ove kancelarije, mog osoblja niti mene lično, i najoštrije je osuđujem. Nakon što sam saznao za ovaj slučaj, odmah sam naložio detaljnu istragu u saradnji sa Kapitolskom policijom, koja je i dalje u toku - rekao je Tejlor.
Dodao je da bi zastava mogla biti rezultat sabotaže ili vandalizma.
Fotografija je dospela u javnost nakon što je njegov zakonodavni dopisnik, Anđelo Elija, imao video-poziv sa jednim građaninom. Snimak ekrana tada je objavio njegov prijatelj i bloger iz Ohaja, Di Džej Berns.
Elija, koji se takođe predstavlja kao AJ, diplomirao je zakonodavne studije na Univerzitetu Džordž Vašington u maju, a od januara radi kao zakonodavni dopisnik u Tejlorovoj kancelariji, prema podacima sa njegovog LinkedIn profila.
Nije retkost da Amerikanci pokazuju sklonost prema nemačkom ultranacionalizmu iz 30-ih i 40-ih godina prošlog veka. Tako su Ilon Mask i Stiv Benon svojevremeno privukli pažnju nacističkim "merenjem kukuruza", iako su tvrdili da je reč o rimskom pozdravu.
(24sata.hr)
Preporučujemo
STIGAO ODGOVOR TRAMPU ZBOG RUSKE NAFTE: "Odlučno odbacujemo pritiske i prinudu"
16. 10. 2025. u 07:35
PORUKA TRAMPA ILI RUTINSKA KONTROLA? Šta to rade SAD bombarderi oko Venecuele (FOTO)
15. 10. 2025. u 20:56
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)