Svet

SKANDAL POTRESA VAŠINGTON: Svastika u srcu Kongresa (FOTO)

В. Н.

16. 10. 2025. u 16:15

AMERIČKA zastava sa nacrtanom svastikom snimljena je u kancelariji kongresmena iz savezne države Ohajo, Dejva Tejlora, u Vašingtonu.

СКАНДАЛ ПОТРЕСА ВАШИНГТОН: Свастика у срцу Конгреса (ФОТО)

Foto: EPA

Tejlor je odmah pozvao policiju i odlučno odbacio bilo kakvu odgovornost, piše Njujork post.

- Svestan sam fotografije koja prikazuje odvratan i duboko neprimeren simbol u blizini jednog zaposlenog u mojoj kancelariji. Sadržaj te slike ne odražava vrednosti ni standarde ove kancelarije, mog osoblja niti mene lično, i najoštrije je osuđujem. Nakon što sam saznao za ovaj slučaj, odmah sam naložio detaljnu istragu u saradnji sa Kapitolskom policijom, koja je i dalje u toku - rekao je Tejlor.

Dodao je da bi zastava mogla biti rezultat sabotaže ili vandalizma.

Fotografija je dospela u javnost nakon što je njegov zakonodavni dopisnik, Anđelo Elija, imao video-poziv sa jednim građaninom. Snimak ekrana tada je objavio njegov prijatelj i bloger iz Ohaja, Di Džej Berns.

Elija, koji se takođe predstavlja kao AJ, diplomirao je zakonodavne studije na Univerzitetu Džordž Vašington u maju, a od januara radi kao zakonodavni dopisnik u Tejlorovoj kancelariji, prema podacima sa njegovog LinkedIn profila.

Nije retkost da Amerikanci pokazuju sklonost prema nemačkom ultranacionalizmu iz 30-ih i 40-ih godina prošlog veka. Tako su Ilon Mask i Stiv Benon svojevremeno privukli pažnju nacističkim "merenjem kukuruza", iako su tvrdili da je reč o rimskom pozdravu.

(24sata.hr)

