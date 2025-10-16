SKANDAL POTRESA VAŠINGTON: Svastika u srcu Kongresa (FOTO)

AMERIČKA zastava sa nacrtanom svastikom snimljena je u kancelariji kongresmena iz savezne države Ohajo, Dejva Tejlora, u Vašingtonu.

Tejlor je odmah pozvao policiju i odlučno odbacio bilo kakvu odgovornost, piše Njujork post.

- Svestan sam fotografije koja prikazuje odvratan i duboko neprimeren simbol u blizini jednog zaposlenog u mojoj kancelariji. Sadržaj te slike ne odražava vrednosti ni standarde ove kancelarije, mog osoblja niti mene lično, i najoštrije je osuđujem. Nakon što sam saznao za ovaj slučaj, odmah sam naložio detaljnu istragu u saradnji sa Kapitolskom policijom, koja je i dalje u toku - rekao je Tejlor.

A friend in DC had a Zoom call with Congressman Dave Taylor’s office today…



Taylor’s legislative correspondent, Angelo Elia, had what can only be described as an American swastika flag prominently displayed in his background. pic.twitter.com/zFn3QowS0c — The Rooster (@rooster_ohio) October 15, 2025

Dodao je da bi zastava mogla biti rezultat sabotaže ili vandalizma.

Fotografija je dospela u javnost nakon što je njegov zakonodavni dopisnik, Anđelo Elija, imao video-poziv sa jednim građaninom. Snimak ekrana tada je objavio njegov prijatelj i bloger iz Ohaja, Di Džej Berns.

Elija, koji se takođe predstavlja kao AJ, diplomirao je zakonodavne studije na Univerzitetu Džordž Vašington u maju, a od januara radi kao zakonodavni dopisnik u Tejlorovoj kancelariji, prema podacima sa njegovog LinkedIn profila.

Nije retkost da Amerikanci pokazuju sklonost prema nemačkom ultranacionalizmu iz 30-ih i 40-ih godina prošlog veka. Tako su Ilon Mask i Stiv Benon svojevremeno privukli pažnju nacističkim "merenjem kukuruza", iako su tvrdili da je reč o rimskom pozdravu.

