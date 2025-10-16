Svet

PUTIN I EL ŠARA RAZGOVARALI O VOJNIM BAZAMA Lavrov: ”O svemu je razgovarano”

V.N.

16. 10. 2025. u 08:03

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, odgovarajući na pitanje da li su ruski predsednik Vladimir Putin i sirijski lider Ahmed el Šara pokrenuli pitanje ruskih vojnih baza tokom razgovora u Moskvi, rekao je za medije da je tokom sastanka razgovarano o svemu.

ПУТИН И ЕЛ ШАРА РАЗГОВАРАЛИ О ВОЈНИМ БАЗАМА Лавров: ”О свему је разговарано”

Foto Tanjug/AP/Alexander Zemlianichenko

 - O svemu je razgovarano - istakao je Lavrov.

Prethodno je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izvestio da će pitanje ruskih vojnih baza u Siriji biti pokrenuto na ovaj ili onaj način tokom razgovora između Putina i El Šara.

(Sputnjik)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 10

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu