PUTIN I EL ŠARA RAZGOVARALI O VOJNIM BAZAMA Lavrov: ”O svemu je razgovarano”
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, odgovarajući na pitanje da li su ruski predsednik Vladimir Putin i sirijski lider Ahmed el Šara pokrenuli pitanje ruskih vojnih baza tokom razgovora u Moskvi, rekao je za medije da je tokom sastanka razgovarano o svemu.
- O svemu je razgovarano - istakao je Lavrov.
Prethodno je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izvestio da će pitanje ruskih vojnih baza u Siriji biti pokrenuto na ovaj ili onaj način tokom razgovora između Putina i El Šara.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
