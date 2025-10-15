TRAMP ŽESTOKO ZAPRETIO ČLANICI EU: Trebalo bi ih kazniti, to je neverovatno nepoštovanje

AMERIČKI predsednik Donald Tramp zapretio je u utorak uvođenjem carina Španiji zbog njenih niskih izdvajanja za odbranu, nazvavši odbijanje Madrida da ispuni kriterijume NATO-a „neverovatnim nepoštovanjem“.

Foto: Tanjug/AP

Kako piše portal Politiko, ove kritike dolaze u trenutku kada Vašington pojačava pritisak na evropske saveznike da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost i smanje oslanjanje na američku vojnu moć.

„Veoma sam nezadovoljan Španijom“

- Veoma sam nezadovoljan Španijom. Oni su jedina zemlja koja nije povećala svoj udeo na 5 odsto. Svaka druga zemlja u NATO-u povećala je svoj udeo na 5 odsto - izjavio je Tramp novinarima u Beloj kući, dodajući da smatra postupak Španije „veoma lošim za NATO“.

U svojim do sada najoštrijim komentarima na ovu temu, predsednik SAD je najavio i moguće posledice:

- Razmišljam o tome da im uvedem trgovinsku kaznu putem carina zbog onoga što su uradili.

Geografski položaj

Tramp je naveo da Španija ne shvata ozbiljno svoje obaveze jer se oslanja na bezbednosne garancije koje joj pruža geografski položaj u južnoj Evropi.

- Ta zemlja dobija zaštitu jednostavno zbog načina na koji je smeštena - poručio je.

Foto: Tanjug/AP

Problem je dodatno produbio španski premijer Pedro Sančez, koji je početkom godine izjavio da Moskva ne predstavlja direktnu bezbednosnu pretnju Španiji, što je izazvalo nezadovoljstvo među drugim članicama EU, posebno onim koje graniče sa Rusijom i Ukrajinom.

Prošle nedelje Tramp je Španiju nazvao „zaostalom zemljom“ i čak predložio njeno izbacivanje iz NATO-a, iako takav mehanizam unutar Alijanse ne postoji.

- Možda biste ih trebali izbaciti iz NATO-a, iskreno - rekao je Tramp finskom predsedniku Aleksanderu Stabu.

Novi NATO cilj: 5% izdvajanja za odbranu

Na NATO samitu u Hagu u junu, saveznici su se dogovorili o novom cilju izdvajanja za odbranu - 5% BDP-a, što uključuje 3,5% za osnovne vojne troškove i 1,5% za srodne oblasti.

Međutim, Sančez je zatražio izuzeće, tvrdeći da Madrid može ispuniti svoje dužnosti i sa manjim ulaganjima, na šta je Tramp već tada zapretio „dvostrukim carinama“.

Španija trenutno ima najniža izdvajanja za odbranu među članicama NATO-a, sa svega 1,3% BDP-a u 2024. godini. Ipak, suprotno Trampovim tvrdnjama, samo nekoliko saveznica, poput Poljske, trenutno dostiže cilj od 5%, dok ostale zemlje imaju rok do 2035. godine da ga postignu.

- Mislim da je to nevidljivo nepoštovanje - ponovio je Tramp. - I mislim da bi ih zbog toga trebalo kazniti. Da, mislim.

Sančez brani poziciju Madrida

Uprkos pritisku, španski premijer Pedro Sančez u utorak je u intervjuu za radio-mrežu Cadena SER branio politiku svoje vlade.

- Posvećeni smo odbrani, bezbednosti NATO-a i, istovremeno, odbrani našeg sistema blagostanja - izjavio je Sančez, dodajući da Španija već čini „više nego dovoljno“.

On je u aprilu obećao da će do kraja 2025. godine podići izdvajanja na 2% BDP-a, što je u skladu sa ranijim ciljem NATO-a, ali i dalje daleko ispod Trampovog novog zahteva.

Iako je priznao da postoje neslaganja sa Vašingtonom, Sančez je naglasio da su odnosi sa predsednikom Trampom i dalje „savršeno srdačni“.

- Osim očiglednih razlika koje možda imamo u mnogim politikama, verujem da su odnosi između Sjedinjenih Država i Španije veoma pozitivni i duboki - zaključio je Sančez.