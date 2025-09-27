TRAMP SE SPREMA ZA VOJNE UDARE U OVOJ ZEMLJI: Napadi bi mogli da kenu za nekoliko nedelja

SAD se, prema rečima američkih zvaničnika, spremaju za vojne udare na teritoriji Venecuele, tačnije na infrastrukturu narko-kartela u ovoj zemlji.

Foto: Tanjug/AP

Američki vojni zvaničnici rade na planovima za gađanje narko-kartela unutar granica Venecuele, a udari bi mogli da otpočnu za nekoliko nedelja, reklo je četvoro izvora za NBC News.

Radi se o dva američka zvaničnika upoznata s planiranjem i još dva izvora upoznata s razgovorima. Svi su govorili pod uslovom anonimnosti jer nisu ovlašćeni da javno iznose detalje.

Eskalacija Trampove politike prema Venecueli

Udar na teritoriji Venecuele bio bi još jedna eskalacija u okviru Trampove kampanje protiv navodnih narko-kartela, kao i deo oštrijeg stava prema vladi u Karakasu.

Tramp je nedavno izjavio da je američka vojska pogodila najmanje tri čamca iz Venecuele za koje se tvrdi da su prevozili drogu, iako nisu za sve napade dati dokazi.

Zvaničnici iz Dominikanske Republike i američke ambasade u toj zemlji potvrdili su da je droga pronađena u vodi posle jednog od udara.

Fokus na dronove i laboratorije

Planovi se pre svega odnose na upotrebu dronova za gađanje pripadnika i vođa narko-grupa, kao i laboratorija za proizvodnju droga, rekli su izvori. Bela kuća je u odgovoru NBC News uputila na raniju Trampovu izjavu.

- Videćemo šta će biti. Venecuela nam šalje kriminalce, narko-dilere i drogu. To je neprihvatljivo. Pentagon je odbio da komentariše navode.

Posrednički pregovori i Madurova ponuda

NBC News saznaje da SAD i Venecuela vode razgovore preko bliskoistočnih lidera-posrednika. Visoki zvaničnik administracije tvrdi da je Maduro posrednicima govorio o ustupcima koje bi bio spreman da učini da ostane na vlasti, ne navodeći koje države učestvuju.

Foto Tanjug

- Predsednik je spreman da upotrebi sve elemente američke moći kako bi zaustavio dotok droge u našu zemlju i priveo odgovorne pravdi - rekao je taj zvaničnik.

Venecuelanska vlada nije odgovorila na zahtev za komentar, dok Maduro negira umešanost u trgovinu drogom i tvrdi da SAD pokušavaju da ga zbace s vlasti.

Potencijalne posledice udara

Politički analitičar Anibal Sančez Ismajel izjavio je za NBC News da bi udar na venecuelanskoj teritoriji imao "posledice od diplomatskih protesta, do jačanja političkih progona onih koje vlast vidi kao saradnike, pa do dodatnog ujedinjenja naroda u odbrani suvereniteta."

Američko vojno prisustvo u regionu

SAD su nedavno rasporedile najmanje osam brodova sa više od 4.000 vojnika u vode Karipskog mora i poslale borbene avione F-35 u Portoriko.

- Ne šaljete toliko resursa tamo dole a da ne razmatrate sve opcije - rekao je jedan izvor upoznat sa razmišljanjem administracije.

Optužnica protiv Madura i nagrada za njegovo hapšenje

Ministarstvo pravde SAD podiglo je optužnicu protiv Madura 2020. zbog trgovine drogom, a Trampova administracija tvrdi da on sarađuje s kartelima. Nagrada za njegovo hapšenje nedavno je povećana na 50 miliona dolara.

Venecuela nije značajan proizvođač kokaina, ali se smatra ključnom tranzitnom tačkom za letove ka drugim zemljama, piše NBC News.

Krajnji cilj je promena režima u Venecueli?

Zvaničnici administracije ne isključuju i promenu režima kao cilj. Prema NBC News, strategija je da se Maduro primora na pogrešne poteze koji bi doveli do njegovog pada, bez slanja američkih vojnika na teren.

Foto: Tanjug/AP

Državni sekretar Marko Rubio navodno je jedan od glavnih zagovornika smene režima.

Madurovo pismo Trampu i američki odgovor

Maduro je ranije ovog meseca poslao pismo Trampu u kojem traži otvaranje dijaloga. Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit potvrdila je da je pismo stiglo, ali ga je osudila.

- Bilo je mnogo laži u tom pismu, a stav administracije o Venecueli nije se promenio. Mi smatramo Madurov režim nelegitimnim - rekla je.

Uprkos tenzijama, SAD i Venecuela sarađuju u nekim oblastima, uključujući deportacione letove - do sada ih je bilo 54.

Specijalni predsednički izaslanik Ričard Grenel ostaje u kontaktu s Trampom i nastavlja da gura diplomatske opcije, navode izvori.

(NBC Njuz)