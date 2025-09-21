PRAVA KATASTROFA: Tramp o problemu koji traje

Svet

Novosti online

21. 09. 2025. u 20:41

U INTERVJUU za Foks njuz, predsednik SAD Donald Tramp nazvao je situaciju u Gazi katastrofom kojoj je potrebno da se pozabavi.

ПРАВА КАТАСТРОФА: Трамп о проблему који траје

AP Photo/Alex Brandon

- Naravno, Gaza je prava katastrofa. Moramo se pozabaviti tim - rekao je on.

Prethodno su vlasti  Kanade, Velike Britanije i Australije priznale Palestinu.

Stalni predstavnik Rusije pri UN, Vasilij Nebenzja, izjavio je da bez promene u američkoj percepciji krize u Gazi neće biti prodora u rešavanju sukoba .

