NOVI TONOVI OD "TRAMPOVOG ČOVEKA": Novi poljski predsednik Navrocki u prvoj poseti inostranstvu sastao se sa šefom Bele kuće

PRVO putovanje u inostranstvo novog poljskog predsednika Karola Navrockog završilo se u Ovalnom kabinetu, gde se sastao sa američkim kolegom Donaldom Trampom. Očekivalo se da će se na stolu dvojice lidera kao glavna tema naći prisustvo američkih vojnika u Poljskoj, ali i učvršćivanje bliskih odnosa dveju zemalja. Poljska, koja se graniči sa ruskom Kalinjingradskom oblašću i Ukrajinom, predstavlja važnu stratešku tačku za SAD.

FOTO: Tanjug/AP

Navrocki u prestonicu SAD stiže pošto je uoči predsedničih izbora u Poljskoj, u maju u Beloj kući, dobio vetar u leđa od Trampa, čiji je, kako je isticao, veliki obožavalac. U kampanji je zagovarao da Poljska treba da sledi put inspirisan američkim predsednikom.

Poseta Navrockog Vašingtonu prati se s posebnom pažnjom, jer novoizabrani šef države po stavovima znatno odstupa od utemeljene spoljne politike vlade premijera Donalda Tuska. Dok se Tusk zalaže za nastavak podrške Ukrajini, Navrocki zastupa kritičan stav prema Kijevu, tvrdeći da mu nije mesto u NATO i EU. Ističe da Varšava kao glavnog saveznika treba da vidi Vašington, a ne Brisel. Navrocki je, takođe, javno uputio otrovne strelice ka ukrajinskom predsedniku Vladmiru Zelenskom, optužujući ga da zloupotrebljava saveznike.

Zamenik poljskog premijera i ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš izjavio je da bi želeo da Navrocki dobije od Trampa potvrdu u vezi sa prisustvom američkih vojnih snaga u regionu.

- Postoje tri zemlje sa značajnim američkim vojnim prisustvom, a to su Nemačka sa oko 37.000 vojnika, zatim Francuska sa 13.000 i Poljska sa gotovo 10.000. Ukoliko to prisustvo ostane na sličnom nivou, mislim da će to biti vrlo zadovoljavajuće za sve nas - istakao je Kosinjak-Kamiš.

Zadržavanje američkih trupa je za Poljsku važno u trenutku kad Tramp najavljuje da će smanjiti prisustvo vojnika SAD u Evropi. Poznavaoci ocenjuju da bi se Navrocki "vratio sa štitom" u zemlju ukoliko bi dobio potvrdu od američkog kolege da se vojna podrška nastavlja, a naročito ako bi mu Tramp ponudio da se broj trupa poveća.

Navrocki bi, tvrde, Trampa mogao da "omekša" uz novu kupovinu američkog oružja. Poljska, jedna od retkih članica NATO koja izdvaja zadate sume za naoružanje, važi za velikog kupca vojne opreme iz SAD, kao što su tenkovi M1A2 "abrams", avioni F-35, helikopteri AH-64 "apač", rakete "džavelin" i raketni bacači "himars".

Navrocki je, inače, kao politički autsajder i nezavisni kandidat koga je podržala opoziciona stranka Pravo i pravda minulog proleća u drugom krugu predsedničkih izbora odneo pobedu osvojivši 50,89 odsto glasova. Pobedio je gradonačelnika Varšave Rafaela Tšaskovskog, kome je pripalo 49,11 procenata.

Donald: Igrao sam golf TRAMP je demantovao spekulacije u pojedinim medijima da ima zdravstvenih problema. - Nisam imao sastanke dva dana i mnogi su rekli da mora da nešto nije u redu sa mnom. Bivši predsednik SAD Džo Bajden nije održao konferencije mesecima, nikada ga niste viđali i niko nije rekao da nešto nije u redu sA njim, a svi znamo da nije bio u najboljoj formi - istakao je Tramp. Dodao je da je bio aktivan tokom produženog vikenda za Praznik rada, tokom kog je svakog dana odlazio na svoj teren za golf u Virdžiniji.