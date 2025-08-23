KOLIMA SE ZALETEO U MASU LJUDI: Dve osobe teško povređene u Stokholmu

DVE osobe povređene su danas nakon što je automobil udario u gomilu ljudi ispred Kraljevske palate u centru Stokholma, javio je švedski javni servis SVT.

Incident se desio oko 16.30, a policija, hitna pomoć i vatrogasci odmah su stigli na lice mesta.

Prema informacijama policije, dve povređene osobe su prevezene u bolnicu sa teškim povredama.

Vozač automobila, koji je ostao na licu mesta i sarađivao sa policijom, uhapšen je i osumnjičen za nemarno ponašanje u saobraćaju i izazivanje teških telesnih povreda.

Portparol policije Mats Erikson isključio je mogućnost da se radi o terorističkom napadu ili da je nesreća namerno izazvana.

