KOLIMA SE ZALETEO U MASU LJUDI: Dve osobe teško povređene u Stokholmu
DVE osobe povređene su danas nakon što je automobil udario u gomilu ljudi ispred Kraljevske palate u centru Stokholma, javio je švedski javni servis SVT.
Incident se desio oko 16.30, a policija, hitna pomoć i vatrogasci odmah su stigli na lice mesta.
Prema informacijama policije, dve povređene osobe su prevezene u bolnicu sa teškim povredama.
Vozač automobila, koji je ostao na licu mesta i sarađivao sa policijom, uhapšen je i osumnjičen za nemarno ponašanje u saobraćaju i izazivanje teških telesnih povreda.
Portparol policije Mats Erikson isključio je mogućnost da se radi o terorističkom napadu ili da je nesreća namerno izazvana.
(Tanjug)
