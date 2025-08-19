DAČIĆ NA AERODROMU: Dočekao posade Helikopterske jedinice MUP-a iz Crne Gore
POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić dočekao je na Aerodromu „Nikola Tesla“ posade Helikopterske jedinice MUP-a koje su, po nalogu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, sa helikopterom Kamov „Ka-32“, a potom i H215 „Super puma“, učestvovale u pružanju međunarodne humanitarne pomoći u gašenju velikih požara u Crnoj Gori.
Ministar je podsetio da se Crna Gora obratila Srbiji za hitnu pomoć u gašenju požara koji je zahvatio tu zemlju i da je Srbija u rekordnom roku odgovorila.
Precizirao je da su helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova, prvo Kamov, pa potom „Super puma“, bili angažovani devet dana na gašenju požara.
-Po reakcijama koje sam dobio od kolege ministra unutrašnjeg poslova Crne Gore oni su veoma zahvalni i veoma pohvalno su se izrazili o radu naših momaka, njihovoj obučenosti i spremnosti u obavljanju ovih teških poslova, rekao je Dačić, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova.
Istakao je da su posade pokazale veliko požrtvovanje i da su mnogo pomogle Crnoj Gori da se izbori sa vatrenom stihijom.
-Mi smo spremni da priteknemo u pomoć. Naravno, prioritet ima gašenje požara u našoj zemlji. Imali smo sreću da u tom vremenu nije bilo toliko požara i mogli smo da pomognemo našim susedima. Isto tako, treba da kažemo da su svi naši helikopteri gotovo svakodnevno angažovani na gašenju požara u Srbiji, rekao je ministar koji je odao veliko priznanje Helikopterskoj jedinici i Sektoru za vanredne situacije.
