PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

Zemljotres jačine pet stepeni po Rihteru registrovan je danas u Tihom okeanu, jugozapadno od obale Kamčatke, saopštio je kamčatski ogranak Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka.

Foto: Novosti

Prema navodima seizmologa, potres se dogodio na dubini od 56,7 kilometara, a epicentar je lociran 327 kilometara jugozapadno od Petropavlovska Kamčatskog, prenela je Ria novosti.

Nema izveštaja o oštećenjima ili tome da su potresi osetili stanovnici Kamčatskog kraja.

Kamčatka je 30. jula zabeležila najjači zemljotres u poslednjih sedam decenija, magnitude 8,8, nakon čega su usledili brojni naknadni potresi, ističe agencija.



(Tanjug)