Svet

PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

16. 08. 2025. u 11:16

Zemljotres jačine pet stepeni po Rihteru registrovan je danas u Tihom okeanu, jugozapadno od obale Kamčatke, saopštio je kamčatski ogranak Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka.

ПРИЈАВЉЕН СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС: Ево где је био епицентар

Foto: Novosti

Prema navodima seizmologa, potres se dogodio na dubini od 56,7 kilometara, a epicentar je lociran 327 kilometara jugozapadno od Petropavlovska Kamčatskog, prenela je Ria novosti.

Nema izveštaja o oštećenjima ili tome da su potresi osetili stanovnici Kamčatskog kraja.

Kamčatka je 30. jula zabeležila najjači zemljotres u poslednjih sedam decenija, magnitude 8,8, nakon čega su usledili brojni naknadni potresi, ističe agencija. 
 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)

ŠEŠELj BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)