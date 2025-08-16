PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar
Zemljotres jačine pet stepeni po Rihteru registrovan je danas u Tihom okeanu, jugozapadno od obale Kamčatke, saopštio je kamčatski ogranak Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka.
Prema navodima seizmologa, potres se dogodio na dubini od 56,7 kilometara, a epicentar je lociran 327 kilometara jugozapadno od Petropavlovska Kamčatskog, prenela je Ria novosti.
Nema izveštaja o oštećenjima ili tome da su potresi osetili stanovnici Kamčatskog kraja.
Kamčatka je 30. jula zabeležila najjači zemljotres u poslednjih sedam decenija, magnitude 8,8, nakon čega su usledili brojni naknadni potresi, ističe agencija.
(Tanjug)
