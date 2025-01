SUD ODBACIO ZAHTEV NETANJAHUA: Svedoči samo jednom ove nedelje

OKRUŽNI sud u Jerusalimu odbacio je danas zahtev branioca Benjamina Netanjahua da izraelski premijer svedoči samo jednom ove nedelje na suđenju za korupciju, prevaru i zloupotrebu poverenja i umesto toga skratio je trajanje svakog saslušanja.

Netanjahu će svedočiti u ponedeljak, utorak i sredu od 9 do 14 časova, umesto od 9 do 16 časova, preneo je Tajms of Izrael.

Netanjahuov branilac Amit Hadad zatražio je juče da se izraelskom premijeru dozvoli da svedoči samo jednom umesto tri puta sledeće sedmice zbog medicinskih komplikacija nakon operacije prostate.

Hadad je rekao da je Netanjahu dobio postoperativnu infekciju i da mora postepeno de se vrati dužnostima.

Advokat je rekao da su premijerovi lekari preporučili da "izbegava kontinuirane aktivnosti duže od tri uzastopna sata bez odmora" ove nedelje, kao i duga putovanja i "dugo sedenje i stajanje".

Tužilaštvo se usprotivilo Netanjahuovom zahtevu, rekavši da je pregledalo premijerovu medicinsku dokumentaciju i da ne vidi razlog da ga odobri.

Umesto toga,tužilaštvo je pristao na duže pauze tokom ročišta i na to da se svako saslušanje skrati.

Netanjahu se suočava se nekoliko optužbi za korupciju i sudi mu se za tri glavne afere: "Afera 1.000", "Afera 2.000" i "Afera 4.000".

U sklopu afere 1.000, Netanjahu je optužen za primanje poklona vrednih na stotine hiljada dolara, uključujući cigare i šampanjac od bogatih biznismena, za šta je zauzvrat navodno pružao političke usluge.

U aferi 2.000, Netanjahu je optužen da je pregovarao o pogodbi sa vlasnikom izraelskog lista "Jediot Ahronot", Arnonom Mozesom, da bi osigurao povoljnije izveštavanje u zamenu za regulative koje bi štitile njegov poslovni interes.

Afera 4.000 je najteža optužba, jer se odnosi na navodno koruptivnu vezu između Netanjahu i vlasnika telekomunikacijske kompanije Bezek Šaula Elovica.

Optužbe sugerišu da je Netanjahu pružao političke usluge u zamenu za povoljne izveštaje na Elovičevom vladinom portalu, "Vala".

Netanjahu negira sve optužbe, tvrdeći da su one politički motivisane.

