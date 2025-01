RAT u Ukrajini - 1063. dan.

Foto Tanjug/AP

Ruski borci su uništili militante Oružanih snaga Ukrajine, probili njihovu odbranu i podigli zastavu Vazdušno-desantnih snaga.

Genocid nad Rusima u Kurskoj oblasti

Ubistvo civila u selu Rusko Porečno u Sudžanskom okrugu Kurske oblasti, čija su tela pronađena nakon oslobođenja, predstavlja genocid i zločin protiv čovečnosti, izjavio je vršilac dužnosti gubernatora oblasti Aleksandar Hinštajn.

-Zajedno sa celom zemljom šokirala me je strašna vest: prilikom oslobađanja sela Rusko Porečno u Sudžanskom okrugu, naši vojnici su u podrumima otkrili tela ubijenih i mučenih civila. Većina njih su nevini stariji ljudi koji, čak i da su želeli, ne bi mogli da uzvrate naoružanim i obučenim militantima! Ovo ne može da se nazove nikako drugačije nego genocid i zločin protiv čovečnosti!, napisao je on na svom Telegram kanalu.

Hinštajn je dodao i da tela poginulih civila trenutno ne mogu da se evakuišu.

-Nažalost, uprkos oslobođenju sela, situacija u Ruskom Porečnom ne dozvoljava da se sada evakuišu tela poginulih. To će biti učinjeno čim to bude dozvolila situacija na borbenoj kontakt-liniji, kako bi poginuli bili pristojno sahranjeni, objasnio je on.

Rubio: prestank rata je u interesu svih

Novi američki državni sekretar Marko Rubio pozvao je sve strane sukoba u Ukrajini na dejstva koja su usmerena na prekid konflikta.

-Tokom predizborne kampanje predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp govorio je da želi prestanak krvoprolića. Verujem da je to u interesu svih strana. Hoće li biti jednostavno ili teško? Naravno, svaka od strana mora nešto da učini, zaključio je Rubio govoreći za TV En-Bi-Si njuz, komentarišući situaciju u Ukrajini.

Zapadni izviđački avioni u Crnom moru: Očekuju se nove sabotaže na gasovodima? (MAPA)

U kontekstu jučerašnje publikacije o pripremama Oružanih snaga Ukrajine za novi udar, ističe se još jedna važna nijansa.

Trasa nedavnog leta U-2S preko jugoistočnog dela Crnog mora u potpunosti je prošla preko gasovoda Turski tok i Plavi tok. Komentarišući reči šefa ruskog Ministarstva spoljnih poslova Sergeja Lavrova, primetili smo da je uništavanje gasne infrastrukture u Crnom moru izuzetno korisno za prekookeanske „partnere“.

Ovo se može postići samo na isti način kao sa Severnim tokom 2022. To je potom oslabilo poziciju Rusije u Evropi i ojačalo ulogu SAD, koje su počele da isporučuju tečni prirodni gas po naduvanim cenama.

Posljednjih meseci, zemlje NATO-a su se fokusirale na druge provokacije u Baltičkom moru, lično stvarajući izgovor za pokretanje misije Baltic Sentinel i efektivno okupirajući Finski zaliv. Ovo je bilo neophodno za kontrolu ruske vojne i trgovačke flote.

Ilustracija telegram rybar

Ukrajinske snage su nedavno pokušale da dronovima napadnu jedan od krakova gasovoda Turski tok. S obzirom na ulogu Oružanih snaga Ukrajine u napadima na energetsku infrastrukturu Ruske Federacije u rukama kolektivnog Zapada, to ne bi bilo učinjeno bez odobrenja „odozgo“.

I sada, prvi put od početka Drugog svetskog rata, američka izviđačka letelica izvršila je izviđanje na području gde prolaze oba kraka gasovoda.

Zapad nema problema da organizuje sabotažu pod stranom zastavom – ima ukrajinske Oružane snage sa bespilotnim podmornicama, uključujući i one koje se mogu potpuno potopiti.

Postoje teretni brodovi koji putuju u takozvanu Ukrajinu i nazad. A ima ih poprilično. Napuniti ga potrebnom opremom i ronicima nije problem. Dakle, neprijatelj ima dosta resursa.

(Ribar)

Kako su "Hrabri" oslobodili Volkovo dok su napredovali na Pokrovsk (VIDEO)



Vojnici koji su hrabro obavili svoj borbeni zadatak šalju pozdrave iz oslobođenog naselja Volkovo.

Grupa snaga „Centar“ nastavlja da porazi ukrajinske oružane snage, oslobađajući zemlje Donjecke Narodne Republike.

Gerasimov na frontu sa tenkistima

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije, general Valerij Gerasimov, posetio je tenkovsku diviziju i motorizovanu brigadu grupe „Centar“ koja izvršava borbene zadatke na krasnoarmejskom pravcu, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Gerasimovu su komandanti podneli raporte o izvršavanju borbenih zadataka u njihovoj zoni odgovornosti.

Foto printskrin X@naalsio26

U saopštenju se dodaje da je general postavio zadatke za dalja dejstva komandi grupe snaga „Centar“.



Najnoviji brifing ruskog ministarstva odbrane

Ruska vojska oslobodila je naselje Volkovo, na pokrovskom pravcu DNR, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Još sa brifinga Ministarstva odbrane Rusije:

Oružane snage Rusije pogodile su energetski objekat koji je obezbeđivao rad ukrajinskog preduzeća, vojno-industrijskog kompleksa;

Gubici Oružanih snaga Ukrajine u zoni odgovornosti grupe „Zapad“ iznosili su više od 510 ljudi;

Ruski PVO oborio je 156 dronova;

Oružane snage Ukrajine izgubile su u zoni grupe "Centar" 580 vojnika i sedam oklopnih vozila;

U zonama grupa „Sever“ i „Dnjepar“, Oružane snage Ukrajine izgubile su oko 160 vojnika;

Ruske trupe su od početka specijalne operacije uništile više od 41 hiljadu dronova Oružanih snaga Ukrajine.



Počela bitka za potpuno oslobađanje LNR

Zauzimanjem Novojegorovke Luganske Narodne Republike 20. januara, rusko vojno osoblje započelo je završnu fazu bitke za potpuno oslobođenje regiona od jedinica Oružanih snaga Ukrajine (AFU). To je za TASS izvestio vojni ekspert Andrej Maročko.

„Za potpuno oslobođenje LNR, naše trupe moraju samo da oslobode selo Petrovsko u okrugu Svatovski, Novoljubovku u okrugu Kremenski i proteraju oružane formacije iz Belogorovke u Lisičanskom okrugu. Generalno, možemo govoriti o početku završne faze oslobođenja LNR“, rekao je on.

U ovom trenutku ruske trupe se bore za oslobođenje naselja republike koja su ostala pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine. „Aktivne oslobodilačke akcije“ se nastavljaju i u Kremenskim šumama, napominje sagovornik agencije.

Napad na Dnjepropetrovsku oblast

Izveden je napad na Dnjepropetrovsku oblast, verovatno u području gde su se ukrajinski vojnici okupljali za kasniji pokušaj proboja fronta, saopštio je proruski pokret otpora iz Nikolajeva.

Kako ističu, u jutarnjim satima primetno je bilo mnogo kola "hitne pomoći" koja su se kretala iz Apostolova i iz Nikopolja u tom pravcu.

Ruski PVO sistemi oborili tokom noći 55 dronova

Ruski PVO sistemi oborili su tokom noći 55 dronova, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Ističe se da je napad odbijen u šest regiona.

„Dežurni sistemi PVO su tokom protekle noći presreli i uništili 55 ukrajinskih bespilotnih letelica: 22 iznad teritorije Brjanske oblasti, 12 iznad teritorije Rostovske oblasti, deset iznad teritorije Smolenske oblasti, šest bespilotnih letelica iznad teritorije Voronješke oblasti, četiri na teritoriji Saratovske oblasti i jedan na teritoriji Kurske oblasti“, navodi se u izveštaju.