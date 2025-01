ISKUSNI DANAC PREUZIMA KLJUČNU ULOGU: Ko je Peter Sorensen koji pretenduje na mesto Miroslava Lajčaka?

DANAC Peter Sorensen najozbiljniji je kandidat za specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, saznaje Tanjug iz nekoliko diplomatskih izvora.

Foto: Profimedia

Ukoliko bude izabran na toj funkciji naslediće slovačkog diplomatu Miroslava Lajčaka, kojem mandat traje do 31. januara ove godine.

Sorensen je karijerni diplomata sa velikim iskustvom kada je reč o Zapadnom Balkanu.



U periodu od 2006. do 2010. godine bio je lični predstavnik visokog predstavnika EU u Beogradu, a u Prištini je od 2002. do 2006. obavljao funkciju potpredsednika Stuba IV (Obnova i ekonomski razvoj) UNMIK-a, dok je od 2001. do 2002. godine radio kao viši savetnik specijalnog predstavnika UN u Prištini.Sorensen je 2000. godine bio i pravni savetnik specijalnog izaslanika generalnog sekretara UN za Balkan.

Obavljao je i funkcije šefa Delegacije EU u Skoplju i specijalnog izaslanika EU i šefa delegacije EU u BiH.

Tokom 1990-ih radio je i kao politički savetnik i posmatrač u posmatračkoj misiji Evropske zajednice u bivšoj Jugoslaviji, a potom i u misiji OEBS-a u Hrvatskoj.

(Nisam sigurna za ovo) Trenutno je zaposlen u Evropskoj službi za spoljne poslove.

Novog specijalnog izaslanika trebalo bi da imenuje visoka predstavnica EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas, nakon čega je potrebno da se sa tim izborom saglase i zemlje članice EU.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje