SVE O PAKISTANSKIM BANDAMA SILOVANJA U BRITANIJI: Mask tvitovima vratio u centar pažnje najmračniji skandal eksploatacije dece

DECENIJAMA su ranjive mlade bele devojke zlostavljali stariji muškarci uglavnom pakistanskog porekla, dok su britanske vlasti gledale na drugu stranu.

Američki milijarder Ilon Mask ponovo je u centar pažnje vratio jedan od najmračnijih nerešenih skandala eksploatacije dece u Velikoj Britaniji.

Izvršni direktor Tesla, SpaceX-a i X-a objavio je seriju tvitova o doterivanju bandi i posramio britanskog premijera Keira Starmera da objasni šta je radio dok je bio glavni tužilac u vrijeme kada je izbio skandal.

Mask je ovaj slučaj opisao kao "najgori masovni zločin protiv naroda Britanije ikada".

Šta je skandal sa bandama za pripremanje?



Utvrđeno je da su muškarci, pretežno pakistanskog porekla, silovali i mučili veliki broj ranjivih mladih devojaka tokom perioda od 25 godina u brojnim engleskim gradovima i opštinama.

Žrtve, uglavnom bele devojke između 11 i 18 godina iz problematičnih domova, bile su mučene, drogirane i podvođene. U epicentru su bili postindustrijski gradovi u severnoj Engleskoj i Midlendsu, gde su imigranti iz Pakistana i Bangladeša osnovali zajednice 1960-ih.

Višegodišnje istrage i ispitivanja otkrile su sistemske neuspehe i zaključile da su lokalni političari i policija pokrivali zločine iz straha da ih ne vide kao rasističke. Međutim, nijedan službenik ili državni zaposleni nije osuđen za svoje nedolično ponašanje.

Upozorenje čitaocima: sledeći sadržaj sadrži eksplicitne opise.





Zašto je ponovo u centru pažnje? Šta je Mask tvitovao?



Počelo je tvitom 1. januara, u kojem je milijarder pozvao na oslobađanje Tomija Robinsona, kontroverznog britanskog desničarskog aktiviste koji je u oktobru zatvoren zbog klevetničkih tvrdnji o sirijskoj izbeglici.

Generalni direktor Tesle pogrešno je tvrdio da je u zatvoru zato što je „govorio istinu“ o skandalu silovanja. Ubrzo nakon toga, GB News je otkrio da je ministar zaštite Džes Filips odbio zahtev Oldham Council’s-a za javnu istragu koju vodi vlada o seksualnoj eksploataciji dece u gradu.

To je privuklo Maskovu pažnju, a on je tu odluku nazvao „sramotnom“ i sugerisao da ona „zaslužuje da bude u zatvoru“.

On nastavlja da deli sadržaj o skandalu skoro svakodnevno, uključujući tvitove i retvitove, uz dosledne napade na Starmera. Jedan sudski transkript koji je objavio pruža užasne detalje slučaja u kojem je član Oksfordske bande Mohameda Karara silovao devojčicu mlađu od 13 godina.





Kako i kada su zločini otkriveni?



Prvi izveštaji o seksualnoj eksploataciji dece u severnom gradu Roterhamu pojavili su se početkom 1990-ih, kada su upravnici staračkih domova primetili mlade devojke koje su kasno noću pokupili taksisti.

2001. godine, imena taksista koji su učestvovali u preuzimanju devojaka iz staračkih domova u Roterhamu da bi ih iskorišćavali i zlostavljali prijavljena su policiji i savetu.

Uprkos tome, nadležni nisu reagovali. Tek 2010. godine došlo je do prvih presuda, a petorica Britansko-pakistanskih muškaraca proglašena su krivima za seksualno zlostavljanje devojčica od 12 do 16 godina.

Zatim je 2012. novinar Tajmsa Endrju Norfolk objavio užasavajuće istraživanje u kojem je otkrio da grupe uglavnom pakistanskih starijih muškaraca koriste mlade devojke za seks u Roterhamu „u razmerama bez presedana“, što je stvar koja je dobro poznata vlastima.

Počeo je da dobija dojave 2011. i otišao je da istražuje. Primetio je ponavljajuće sudske slučajeve u kojima su grupe pretežno pakistanskih muškaraca pripremale mlade, ranjive bele devojke za seksualno zlostavljanje u severnim gradovima. On je utvrdio da je „kultura ćutanja“ olakšala zlostavljanje. Sličan obrazac zločina pronađen je i u drugim gradovima. Norfolkova istraga navela je lokalno veće Roterhema da naruči izveštaj.





Rezultati istrage u Roterhemu



Tri godine kasnije, istraga profesora Aleksisa Džeja otkrila je šokantnu „konzervativnu” procenu od 1.400 dece koja su eksploatisana između 1997. i 2013.

Roterham ima 260.000 stanovnika. Većina počinilaca je opisana kao azijskog porekla, a ciljani su na žrtve koje su bile pre svega mlade bele devojke.

Izveštaj je otkrio da je zabrinutost zbog rasizma bila značajan faktor u nedostatku akcije. Neki članovi osoblja su tvrdili da su im pretpostavljeni naložili da uopšte ne pominju rasu.

Od 1997. do 2013. samo pet muškaraca je poslato u zatvor u jednom predmetu tužilaštva, koji uključuje tri tinejdžerke.





„Dečji seks prestonica Britanije“



Ista stvar se desila u Telfordu, kasnije nazvanom „prestonica dečjeg seksa Britanije“. Najpre je u medijskom izveštaju otkriveno da su razmere zloupotrebe umanjene. Istraga Sunday Mirror-a je 2018. godine otkrila da su bande za doterivanje zlostavljale preko 1.000 devojaka od 1980-ih.

Četiri godine kasnije lokalna istraga je potvrdila izveštaj The Sun-a. Sledeći isti obrazac, dokazi su decenijama ignorisani, a agencije su okrivljavale žrtve umesto počinilaca i oklevale da reaguju zbog „nervoze zbog rase“.

Pregledom je takođe utvrđeno da su mnogi počinioci opisani kao „Azijati“ ili „Pakistanci“, a vlasti se plaše da bi optužbe mogle da podstaknu „rasne nemire“. Ova nevoljnost da se deluje omogućila je da zloupotreba traje decenijama bez kontrole. Zatvoreno je samo sedam muškaraca, ukupno 49 godina.

Zlostavljanje je povezano sa pet smrtnih slučajeva, uključujući tri ubistva. Slični obrasci su pronađeni u istrazi iz 2015. za Oksfordšir, 2019. za Hadersfild, 2020. za Mančester, 2022. za Oldham, dugotrajnu nezavisnu istragu o seksualnom zlostavljanju dece 2022. širom zemlje i izveštaj za Ročdejl iz 2024. godine.





Kako su žrtve bile pripremane?



Prestupnici su često radili u noćnoj ekonomiji, a mnogi su radili kao taksisti ili u restoranima za poneti. Pripremanje je obično počelo tako što su mlađi muškarci ciljali decu na javnim mestima kao što su tržni centri, autobuske stanice ili arkade, gde su bili privučeni pažnjom, besplatnim vožnjama i malim poklonima.

Kada je poverenje uspostavljeno, predstavljeni su stariji muškarci.

Figura „dečka” je manipulisala devojkama u seksualnu eksploataciju, uključujući druge muškarce. Droga, alkohol i psihološka kontrola su korišćeni da bi se žrtve zarobile u ciklusima zlostavljanja, uz pretnje i nasilje koje su obezbeđivale njihovo ćutanje.

Vlasti, uključujući policiju i socijalne službe, često su odbacivale žrtve kao „problematične” ili „buntovne tinejdžere” koji su se voljno upustili u rizično ponašanje.





Nerazmerna učestalost Pakistanaca kao počinilaca



- Ne može se pobeći od činjenice da postoje pakistanske bande koje pripremaju ranjive devojke“, priznao je Nazir Afzal, istaknuti tužilac pakistanskog nasleđa, 2015.



Identifikovani su mnogi počinioci koji potiču iz Mirpura, grada u regionu Kašmira u Pakistanu, a neki navode kulturne stavove prema ženama i autsajderima kao faktorima koji doprinose tome.

Sudija Džerald Klifton, koji je osudio osam muškaraca pakistanskog porekla u Ročdejlu, rekao je da su prestupnici žrtve gledali kao "bezvredne i van poštovanja".

On je dodao da je jedan od motivacionih faktora to što žrtve „nisu bile deo... zajednice ili religije”. Rasprostranjenost određene grupe je 2018. godine priznao tadašnji ministar unutrašnjih poslova Sajid Javid. On dolazi iz pakistanskog porekla i rođen je u jednom od najteže pogođenih gradova, Ročdejlu.

Nakon što je 20 muškaraca u Hadersfildu osuđeno za silovanje i seksualno zlostavljanje devojaka, on je tvitovao:

- Ovi bolesni azijski pedofili konačno se suočavaju sa pravdom. Predugo su bili ignorisani. Ne dok sam ja na dužnosti - napisao je Mask.

Zatim je obećao istragu o kulturnim pokretačima koji su doveli do umešanosti velikog broja Pakistanaca. Njegovi komentari doveli su do očekivanja izveštaja koji bi pružio detaljnu analizu kulturnih faktora.

Uprkos tome, objavljen 2020. godine, u izveštaju se navodi da prestupnici dolaze iz različitih sredina i da nije izdvojena nijedna posebna grupa. Priznao je ograničenja zbog podataka lošeg kvaliteta.



Kasnije, Nezavisna istraga o seksualnom zlostavljanju dece iz 2022. otkrila bi široko rasprostranjene propuste policije da evidentira etničku pripadnost počinilaca. Norfolk, novinar koji je ključan u razotkrivanju bandi za pripremanje, nedavno je tvrdio za Tajms da se ovo pitanje ne može iskoreniti bez temeljnog istraživanja ukrštanja religije, kulture i društvene kohezije koje omogućava kriminalcima da iskoriste ranjivosti.





Problem nikada nije nestao



Postoje dva izveštaja o seksualnom zlostavljanju dece od strane bandi za pripremanje svakog dana, objavio je The Sun 10. januara. Ranije ovog meseca, GB News je identifikovao najmanje 50 pogođenih gradova širom Ujedinjenog Kraljevstva.



Još 2019. godine Nacionalno društvo za prevenciju okrutnosti prema deci identifikovalo je 19.000 žrtava zlostavljanja bandi u Velikoj Britaniji i priznalo da je pravi broj verovatno daleko veći.

S obzirom na razmere zlostavljanja, broj osuđujućih presuda je minimalan, a većina počinilaca je i dalje na slobodi.

Prošle godine Telegraf je objavio da, iako mu je oduzeto britansko državljanstvo, vođa bande za pripremanje Ročdejla i dalje živi među svojim žrtvama, iako je trebalo da bude deportovan nakon izlaska iz zatvora.

(RT)

