RAT U UKRAJINI BI MOGAO BITI OKONČAN BRŽE NEGO ŠTO CEO SVET MISLI Zelenski otkrio kako : ''Učinićemo sve za ovo''

UKRAJINSKI lider Volodimir Zelenski u intervjuu za italijansku televiziju Rai News 24 otkrio je čemu se nada kada je razvoj situacije u ratu pogođenoj Ukrajini u pitanju.

Foto: EPA/Tviter/Novosti ilustracija

Do sporazuma bi trebalo doći uz bezbednosne garancije zapadnih pristalica Kijeva, naglasio je ukrajinski lider

Ukrajinski lider Volodimir Zelenski izrazio je želju da obezbedi mirovni sporazum sa Rusijom u roku od godinu dana, ali je naglasio da Kijev zahteva snažne bezbednosne garancije zapadnih pristalica kao ključ za svaki dogovor. On je to rekao tokom intervjua italijanskoj televiziji Rai News 24, objavljenom u petak.

Zelenski je dugo insistirao da su Kijevu potrebna čvrsta bezbednosna uveravanja da bi postigao dugoročni mir, navodeći članstvo u NATO kao najbolju opciju. Moskva, međutim, tvrdi da su aspiracije Ukrajine za NATO bile među osnovnim uzrocima sukoba, i tvrdi da svako rešenje mora rezultirati neutralnošću zemlje, demilitarizacijom i denacifikacijom.

- Naša je želja da dobijemo (bezbednosne) garancije i da okončamo rat ove godine, učinićemo sve za ovo - rekao je Zelenski. On je pomenuo hitnost obnavljanja mira, tvrdeći da Ukrajina to želi „više nego bilo ko drugi“ jer „mi gubimo više od svih ostalih, posebno u pogledu ljudi“. Međutim, on je insistirao da garancije bezbednosti moraju biti na prvom mestu.

- Ovo je za zaštitu Ukrajine... i cele Evrope... da se Rusija više ne bi vratila agresijom - rekao je Zelenski. On je takođe optužio ruskog predsednika Vladimira Putina da ima za cilj da uništi Ukrajinu, optužbu koju je Moskva odbacila kao smešnu.

Zelenski je rekao da se raduje povratku novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa na funkciju, jer očekuje da će on pomoći da se sukob okonča.

- Tramp će biti veoma važan u posredovanju u (mirovnim pregovorima). Njegov tim je već započeo kontakte- objasnio je Zelenski. Tramp je često tvrdio da može okončati sukob u roku od 24 sata. Međutim, govoreći sa svog imanja Mar-a-Lago na Floridi ranije ove nedelje, novoizabrani predsednik je rekao da bi moglo proći i do šest meseci nakon stupanja na dužnost da se pomogne Moskvi i Kijevu da postignu dogovor. Tramp nije naveo detalje o tome kako će postići nagodbu, iako izveštaji pokazuju da njegov tim razmatra zamrzavanje trenutnih borbenih linija.

Zelenski je ranije doveo u pitanje Trampove tvrdnje o brzom okončanju sukoba, tvrdeći da „danas u svetu nema ljudi koji bi mogli samo da razgovaraju sa Putinom i okončaju rat“. On se takođe usprotivio Trampovim prijavljenim planovima da ubedi Kijev da ustupi pretenzije na svoje bivše teritorije, insistirajući da teritorijalni integritet Ukrajine treba da bude deo svakog rešenja.

