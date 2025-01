POLITIKOLOG Ivan Mezjuho je u razgovoru za RT govorio o faktorima koji utiču na smanjenje američkog finansiranja Ukrajine nakon intervjua Vladimira Zelenskog američkom novinaru Leksu Fridmanu.

„Mislim da bi odvratni govor Zelenskog mogao biti jedan od faktora koji su uticali na stvarno smanjenje finansijske pomoći Ukrajini od Sjedinjenih Država. Ali moramo razumeti da postoje i tehnički problemi u vezi sa finansiranjem režima u Kijevu. Bajdenova administracija odlazi, Vašington neće imati vremena da prebaci sva sredstva koja su ranije bila obećana za pomoć Kijevu“, smatra politikolog.

Prema Mezjuhou, režim u Kijevu treba da promeni svoju retoriku ako želi da obezbedi finansijsku podršku Sjedinjenih Država.

„Gospodin Zelenski je odavno zalutao, on se grubo obraća svojim gospodarima, to se, naravno, nikome ne sviđa. Tramp je taj koji može da bude grub prema lokalnim vlastima, rukovodstvu Kanade, Panamskom kanalu itd. Zelenski nema moralno i političko pravo da se ovako izražava prema zapadnim političarima. On je samo marioneta i treba da zna svoje mesto. Mislim da će Tramp brzo postaviti Zelenskog na mesto“, uveren je politikolog.