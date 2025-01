DESET DANA PRE INAUGURACIJE: Izricanje kazne Trampu u slučaju Stormi Denijels 10. januara

SUD u Njujorku izreći će kaznu novoizabranom američkom predsedniku Donaldu Trampu u slučaju isplate novca prono glumici Stormi Denijels 10. januara, 10 dana pre njegove inauguracije, nakon što je sudija Huan Merčan odbio Trampov zahtev da se slučaj odbaci zbog njegove pobede na predsedničkim izborima.

Tanjug

Sudija je rekao da se novoizabrani republikanski predsednik može pojaviti na izricanju kazne lično ili putem video linka, prenosi Rojters.

U Trampovom drugom zahtevu za odbacivanje slučaja koji je podnet nakon osude u maju, njegovi advokati su tvrdili da bi slučaj koji ga opterećuje omeo njegovu sposobnost da obavlja funkciju predsednika.

Trampov prvi zahtev, u kome se tvrdi da je slučaj u suprotnosti sa presudom Vrhovnog suda o predsedničkom imunitetu, je odbačen.

Trampu je prvobitno trebalo da bude izrečena presuda 26. novembra, ali je sudija Merčan odložio izricanje na neodređeno vreme nakon što je Tramp pobedio potpredsednicu SAD i kandidatkinju Demokratske stranke Kamalu Haris na predsedničkim izborima održanim 5. novembra.

Tužioci iz kancelarije okružnog tužioca Alvina Brega sa Menhetna, koji su pokrenuli slučaj, predložili su nekoliko opcija Merčanu, uključujući odlaganje presude dok Tramp (78) ne napusti Belu kuću 2029. godine ili garantovanje kazne koja ne bi uključivala zatvorsku kaznu.

Tužioci su, takođe, naveli da bi sudija mogao jednostavno da prekine slučaj uz napomenu da Tramp nikada nije osuđen i da njegova osuda nije ni potvrđena ni poništena u žalbenom postupku.

Oni su rekli da je sličan pristup korišćen u slučajevima kada optuženi umre nakon što je osuđen, ali pre izricanja kazne.

Slučaj je proizašao iz uplate od 130.000 dolara koju je Trampov bivši advokat Majkl Koen dao Stormi Denijels. Isplata je bila naknada za njeno ćutanje pred izbore 2016. o seksualnom odnosu za koji je rekla da je imala deceniju ranije sa Trampom, koji to negira.

Porota na Menhetnu u maju je proglasila Trampa krivim po 34 tačke optužnice za falsifikovanje poslovne evidencije da bi prikrio isplatu. To je bio prvi put da je američki predsednik, bivši ili sadašnji, osuđen ili optužen za krivično delo.

Za falsifikovanje poslovne evidencije zaprećena je kazna do četiri godine zatvora, ali zatvorska kazna nije obavezna.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

NOVOGODIŠNjI INTERVJU SA ROBERTOM DAVIJEM