"ONI ĆE OČISTITI KUĆU" Šta Amerika očekuje od tandema Tramp-Mask: "Ilon će praviti rezove, vraćamo se mnogo jači"

ROBERT Davi, američki glumac, reditelj, scenarista i producent, u ekskluzivnom novogodišnjem intervjuu za Novosti, kao prijatelj Trampa i ljudi koji će činiti njegovu administraciju, govorio je između ostalog o svojim očekivanjima za period nakon inauguracije američkog predsednika Donalda Trampa, ali i o onome što Amerika očekuje od uloge Ilona Maska u budućoj administraciji američkog predsednika.

Foto: AP Photo/Evan Vucci, File

- Pre svega, imate Odeljenje za efikasnost vlade (DOGE), kao dodž koin, njemu već raste cena, dodž koinu. On i Vivek Ramasvami su zaduženi za to. U našoj vladi plaćaju račune, I tu su papiri ovolike debljine, ljudi nemaju pojma šta je u njima. Ko će čitati to sve? Šta se dešava? Neki birokrata koji je postavljen tu od strane nekoga kaže - dobro je glasati za ovo. Uzaludno bacanje para, vlade to rade širom sveta. Tako da će Ilon, zajedno sa Ramasvamijem, početi da pravi rezove i reći ovo je neefikasno, neefikasno, neefikasno. To će biti mnogo jače, Amerika će se vratiti mnogo jača. Već vidimo da će Evropska unija koristiti američku naftu, američku energiju.

Kao značajnog figuru u budućoj Trampovoj administraciji Davi je istakao i Roberta Kenedija Mlađeg.

- Znači imate to, imate dalekosežne ideje koje ima Ilon, imate Roberta Kenedija Mlađeg… Znate, hrana u Evropi je mnogo zdravija nego u Americi, mnogo zdravija, i on je veliki pobornik toga. Oni će sada biti u poziciji da imaju neograničen pristup sajmovima hrane i brze hrane, i šta će se davati mladima i odraslima da smanje masovnu gojaznost koja se dešava u Americi zbog lošeg kvaliteta naših namirnica. Biće mnogo različitih promena, dolazi veoma uzbudljivo vreme - ocenjuje on.

"Danas je jutro u Americi"

- Tvitovao sam pre nekoliko dana, Donald Džej Tramp je 47. predsednik Amerike, danas. Juče je bilo jutro za Ameriku, danas je jutro u Americi. Ljudi imaju takav osećaj. Ne kažem da ljude ne zanima zemlja koja je uz levicu, ali oni misle da je nešto iskrivljeno posebno u zajednici u Holivudu, čiji sam deo 46 godina. Ne mogu da razumem kako oni ne mogu razumeti američki narod, svakog čoveka, svakog Džon Doua u svetu, Mister Smita… Ljude koji nemaju novac elite da bi radili ono što žele. To je ono što je sjajno u ljudima koji postavljaju takve ljude oko sebe, koji su uspešni i koji će poštovati radničku klasu i koji žele da vide čoveka iz te klase, običnog čoveka koji se uzdiže. To je nešto što su republikanci želeli i uspeli su. Nazivali su Trampa nacistom, fašistom… To je tako smešno. Oni su bili nacisti, oni su bili fašisti, levica. Oni su bili nacisti i fašisti iz levice. Ono što su oni želeli je socijalni marksizam i želeli su da kontrolišu živote svakoga. Razumeli smo to još iz kovida.

- Oni će očistiti kuću - zaključuje Davi.

Ceo intervju koji je američki glumac dao za "Novosti", pogledajte na priloženom snimku: