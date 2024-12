EVROPSKE zemlje nisu shvatile poruku koju im je poslala Rusija, testirajući u borbenim uslovima najnoviji raketni sistem „orešnik“, smatra bivši austrijski ministar spoljnih poslova Karin Knajsl.

Foto Iks @Renardpaty/telegram Donbas operativnij

-Na žalost, mogu da konstatujem da one nisu razumele tu poruku. One nisu shvatile poruku ruskog predsednika Vladimira Putina koji je govorio o tome da ne želi da podstakne prelazak na nuklearni rat. On je želeo da istakne da ima mnogo drugih opcija u vojnom arsenalu koje imaju uporedive karakteristike s nuklearnim oružjem, ali oni to nisu shvatili, rekla je Knajsl na predstavljanju svoje knjige „Rekvijem za Evropu“ u Sankt Peterburgu.

Podsetimo, Putin je rekao da su Oružane snage Rusije 21. novembra testirale balističku raketa srednjeg dometa bez nuklearnog punjenja „Orešnik“. Ruske oružane snage su izvele kombinovani napad na vojni objekat Ukrajine, kao odgovor na napade raketama dugog dometa na Rusiju. Napad je izveden na vojnu fabriku u Dnjepropetrovku u kojoj se proizvodi, između ostalog, i raketna tehnika.

Po rečima Putina, raketu ne mogu da presretnu savremeni sistemi PVO. Ona leti brzinom od 10 maha – 2,5-3 kilometra u sekundi.

(sputnikportal.rs)

