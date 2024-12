ČAK MINUS 35 STEPENI U OVOM DELU EVROPE: Polarno vazduh i snežna oluja šire se kontinentom

SEVERNA Evropa ovog vikenda nalazi se na udaru snažnog ciklona, uz ekstremno nizak vazdušni pritisak. Ciklon je Skandinaviji i oblasti Baltika doneo obilni sneg i olujne vetrove, uz mećavu.

Foto: Free Images Pixabay

Trenutno se centar ciklona premešta preko Baltika ka Rusiji i na svom putu donosi obilni sneg i jake vetrove.

Najobilniji sneg očekuje se na jugu Finske, u pribaltičkim zemljama i na severu i zapadu Rusije.

Istovremeno, u zadnjem delu ciklona došlo je do prodora polarnog vazduha sa severa, pa se temperatura večeras spustila u Lapnoniji na -35 stepeni. Dakle, najhladnije je na severu Finske, a do -30 beleži se i na severu Norveške i Švedske.

Na severu Rusije je ispod -20 stepeni, a ledeni vazduh sada se širi Rusijom prema jugu. Širom evropskopg dela Rusije temperature su opale ispod -15, a ledeni vazduzuh stigao je i do Ukrajine, ali i do oblasti Crnog mora, pri čemu je vrlo hladna vazdušna masa prodrla sve do obalnog područja Crnog mora u Rusiji i Gruziji, a polarna do Kavkaza i do centralnih i istočnih delova Turske.

Ciklon će u nastavku vikenda doneti obilni sneg i olujne vetrove širom istočne Evrope i Rusije, a kiša i obilni sneg zahvatiće i Tursku.

Ono što se beleži, to je i ogromna temperaturna razlika nad severnom Evropom. I dok temperatura na severu Finske, Švedske i Norveške iznosi i ispod -30 stepeni, u priobalnom delu na jugu ovih zemalja je oko više nego prijatnih 0 stepeni.

Srećom, ovaj polarni udar neće stići do našeg područja, već se premeštati dosta istočnije i severnije, a istočnije od nas prodraće dosta na jug sve do Turske.

Sledeće sedmice Srbiju će pod uticajem anticiklona sa jugozapada zahvatiti i toplija vazdušna masa sa Mediterana, uz temperature od 10 do 15 stepeni i uz sunčanije vreme.

Prema trenutnim prtognozama nema na vidku da će Srbiju uskoro zahvatiti polarno zahlađenje sa obilnim snegom.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: ŠVAJCARSKA POD SNEGOM: Beli pokrivač na planinama