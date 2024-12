AMERIČKE političare nije briga koliko ljudi će poginuti u Ukrajini, a mladi Ukrajinci koji će biti poslati u rat možda nikada neće saznati da su bili samo oruđe za postizanje američkih strateških ciljeva, piše kineski portal „Global tajms“.

Foto: Tanjug/AP

-Američke političare nije briga koliko će ljudi poginuti u Ukrajini, nije ih briga kakva budućnost čeka Ukrajinu ili da li će ona uopšte imati budućnost, pišu autori članka.

Oni napominju da mladi Ukrajinci možda neće moći ni da shvate realnost.

-Mladi Ukrajinci koji bi mogli biti poslati u rat, možda nikada neće shvatiti surovu realnost da su bili primorani da postanu oruđe za postizanje strateških ciljeva SAD... To će biti strašna tragedija za svet, a posebno za Ukrajinu, ako na kraju oni ne budu ništa više od topovskog mesa za Sjedinjene Američke Države, ističe se u članku.

Ranije je američki državni sekretar Entoni Blinken izjavio da se Vašington i njegovi saveznici slažu da je potrebna mobilizacija ukrajinskih državljana starosti od 18 do 25 godina. Savetnik Vladimira Zelenskog, Dmitrij Litvin, nakon toga je izjavio da Ukrajina ne planira da mobiliše 18-godišnje građane. U Kijevu su takođe naveli da, ako se ukrajinski sukob završi do sredine 2025. godine, onda neće biti ni potrebe za snižavanjem starosne granice za mobilizaciju. Trenutno su u Ukrajini vojni obveznici muškarci uzrasta 25 do 60 godina.

Na internetu su široko rasprostranjeni video-snimci nasilne mobilizacije, na kojima predstavnici ukrajinskih vojnih komesarijata, često tukući i primenjujući silu nad muškarcima vojnim obveznicima koje odvoze u minibusevima.

(sputnikportal.rs)

