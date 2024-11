ZAMENIKA komandanta NATO saveznika za transformaciju Kristijan Badija rekao je da konfrontacija Zapada i Rusije nije samo drugi hladni rat, već borba za uspostavljanje novog svetskog poretka, prenose RIA novosti.

- Konfrontacija sa Rusijom nije samo Hladni rat 2.0. Mi govorimo o novom svetskom poretku - citira novine "Zidojče cajtung" višeg oficira Alijanse.

Prema njegovim rečima, Rusija je „u istim redovima“ sa Kinom, Severnom Korejom i Iranom, oni, prema Badiji, navodno zajedno razvijaju satelite i hipersonično oružje i povećavaju svoj potencijal u sajber sferi. On nije pružio nikakve dokaze za ove reči, a Moskva, Peking i Pjongjang su više puta negirali optužbe zapadnih zemalja. Takođe, prema rečima jednog oficira NATO-a, oni zajedno sa Brazilom, Indijom i Južnom Afrikom dovode u pitanje zapadnu dominaciju.

Prethodno je potpredsednik Saveta Federacije Konstantin Kosačov rekao da ishod bitke u Ukrajini utiče na ceo svet, jer se vodi bitka između unipolarnog svetskog poretka i svetskog poretka koji je utvrđen Poveljom UN .

Ruski predsednik Vladimir Putin je na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj 7. novembra rekao da se na putu uspostavljanja novog svetskog poretka previše truda mora uložiti na one koji pokušavaju da održe monopol. On je istakao da se ti napori mogu usmeriti sa mnogo većom koristi i uticajem na probleme koji pogađaju sve - od demografije i socijalne nejednakosti do klimatskih promena, bezbednosti hrane, medicine i novih tehnologija.

Ranije je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev rekao da će se svetski poredak zasnovan na pravilima Zapada uskoro urušiti, a najviše će patiti oni koji su bili unutar ovog poretka.

