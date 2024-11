BAJDENOV SAVETNIK ZA BEZBEDNOST: Ukrajini više potrebna vojna mobilizacija nego novo naoružanje

SAVETNIK američkog predsednika za nacionalnu bezbednost Džejk Saliven izjavio je danas da je Ukrajina već dobila veliki broj raznog američkog naoružanja, ali se ipak našla u teškoj situaciji na bojnom polju zbog problema sa mobilizacijom.

Foto MO Ukrajine

U intervjuu za PBS Njuz, Saliven je, upitan šta su SAD mogle ranije da urade za bržu pobedu Ukrajine, podsetio da je Ukrajina dobila tenkove od SAD, kao i odobrenje za prenos lovaca F-16, sistema HIMARS i Patriot.

-Ukrajina se našla u težoj situaciji na bojnom polju, što pokazuje da ne postoji direktna linija između ovih sistema naoružanja i načina na koji ona deluje na bojnom polju, rekao je on.

Prema njegovim rečima, najdirektnija veza između ukrajinskih dostignuća i doprinosa je kroz mobilizaciju i ljudske resurse.

-Ukrajina treba da učini više da učvrsti svoje linije u smislu broja snaga koje ima na linijama fronta. Reč je o municiji i o svim ostalim stvarima koje utiču na nacionalnu snagu zemlje, njen moral, koheziju, industrijsku bazu, istakao je savetnik američkog predsednika.

Foto printskrin telegram RVvoenkor

Saliven je dodao da ne veruje da bi Ukrajina, da je ranije dobila odobrenje za isporuku nekog od sistema naoružanja, imala značajan uticaj na bojnom polju.

-Da li smo videli značajnu razliku na bojnom polju otkako smo obezbedili tenkove Ukrajini? Slično, da li smo videli značajnu razliku u upotrebi borbenih aviona F-16? Verujemo da nijedan sistem oružja nije odlučujući u ovoj borbi. Poenta je u ljudskim resursima i, po našem mišljenju, Ukrajini treba da učini više da ojača svoju poziciju u smislu broja snaga koje ima na linijama fronta, istakao je Saliven.

Zamoljen da prokomentariše izjave neimenovanih američkih zvaničnika da su SAD dale Ukrajini ovlašćenje da koristi ATACMS, Saliven je rekao da su to "nepotvrđeni izveštaji".

-Nemamo šta da najavljujemo ili potvrđujemo to danas. Tako da to ostaju nepotvrđeni izveštaji... Ako bi Sjedinjene Američke Države odobrile upotrebu bilo kog sistema naoružanja, uključujući i ovaj sistem, to ne bi značilo direktno učešće SAD u ratu. To bi značilo nastavak politike koju vodimo od početka rata, a to je da mi snabdevamo Ukrajinu sredstvima za odbranu njenog suvereniteta na teritorijalnom integritetu, a oni ratuju, naglasio je on.

Takođe je ocenio da učešće severnokorejskih trupa predstavlja "eskalaciju i značajnu promenu prirode sukoba" u Ukrajini.

-Radi se o tome da je Rusija otišla u drugu zemlju iz drugog dela sveta, Severnu Koreju, dovela hiljade njenih vojnika na prve linije fronta i dodala ih ovom ratu. To je promena, značajna promena, promena na koju smo u stvari upozorili Ruse pre nego što su to uradili i rekli, ako to uradite, mi ćemo odgovoriti, zaključio je Saliven.

Starosna granica za regrutaciji u Ukrajini tek smanjena je ove godine sa 27 na 25 godina.

Američki zvaničnici u više navrata pokušali da izvrše pritisak na ukrajinske vlasti da se ta granica smanji na 18. godina.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje