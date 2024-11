RAT u Ukrajini – 1.000. dan. Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj potvrdio je da je Ukrajina dobila dozvolu američkog predsednika Džozefa Bajdena da koristi rakete dugog dometa za napade duboko u Rusiji. Moskva je poručila da će, ukoliko Ukrajina to i učini, odgovor biti adekvatan i opipljiv.

Medvedev: Sada imamo pravo da uzvratimo oružjem za masovno uništenje

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev poručio je, nakon što su SAD dozvolile Ukrajini ispaljuje rakete dugog dometa duboko na rusku teritoriju, da Moskva "ima pravo da uzvrati oružjem za masovno uništenje protiv Kijeva i glavnih NATO instalacija" i ocenio da je to "već Treći svetski rat".

Medvedev je naglasio da ta odluka administracije odlazećeg američkog predsednika Džozefa Bajdena, može da se okvalifikuje kao napad članica NATO na Rusiju.

- Upotreba raketa Alijanse na ovaj način, sada može da se okvalifikuje kao napad zemalja bloka na Rusiju. U ovom slučaju, Rusija se poziva na pravo da uzvrati oružjem za masovno uništenje protiv Kijeva i glavnih NATO instalacija, gde god da se nalaze. A ovo je već Treći svetski rat - istakao je Medvedev.

Peskov: Rusija zadržava pravo upotrebe nuklearnog oružja

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da ažuriani ukaz ruskog predsednika Vladimira Putina o nuklearnoj doktrini znači da od sada Rusija zadržava pravo upotrebe nuklearnog oružja u slučaju agresije korišćenjem konvencionalnog oružja protiv nje.

- Razlog za ažuriranje ruske nuklearne doktrine bila je potreba da se dokument uskladi sa aktuelnom političkom situacijom - naveo je Peskov.

Naglasio je da je Rusija "uvek zauzimala odgovoran stav i činila neophodne napore da smanji nuklearnu pretnju i spreči zaoštravanje međudržavnih odnosa".

Peskov je, takođe, podsetio da osnovni princip doktrine nije promenjen i da se upotreba nuklearnog oružja od strane Rusije smatra "isključivo kao poslednje sredstvo", a potencijalni protivnici moraju da razumeju bezuslovni odgovor na agresiju protiv Rusije ili njenih saveznika".

Peskov nije potvrdio vezu između objavljivanja nove nuklearne doktrine i izveštaja zapadnih medija 18. novembra da je Vašington dozvolio Ukrajini da napadne Rusiju raketama dugog dometa ATACMS.

Kremlj: Pažljivo pratimo izveštaje da bi Kijev mogao da koristi ATACMS u Kurskoj oblasti

Ruska vojska veoma pažljivo prati situaciju, komentarisao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov izveštaje da bi Ukrajina mogla da upotrebi rakete ATACMS američke proizvodnje u oblasti Kurska.

Administracija predsednika Džoa Bajdena dozvolila je Ukrajini da koristi rakete ATACMS za udar duboko u Rusiju, rekli su ovog vikenda dva američka zvaničnika i izvor upoznat sa odlukom, što je značajan zaokret politike Vašingtona u sukobu između Ukrajine i Rusije, piše Rojters.

Ukrajinska vojska gađala ruski arsenal u regionu Brjanska

Vojska Ukrajine saopštava da je tokom noći gađala ruski arsenal u blizini grada Karačeva u oblasti Brjanska.

Ukrajinski generalštab saopštava da je zabeležio 12 sekundarnih eksplozija i detonacija u području cilja koji je gađala.

Kijev: Sedam osoba poginulo u napadu ruskih dronova na Sumi, među njima dete

Poginulo je sedam osoba, uključujući jedno dete, u ruskom napadu dronom na severoistočni ukrajinski region Sumi, saopštili su regionalni zvaničnici.

Dvanaest osoba je povređeno u napadu dronom na stambeni dom u malom gradu Gluhovu, saopštila je vojna uprava Sumske oblasti, koja se graniči sa Rusijom, u Telegramu.

Kremlj: Ruski amandmani na nuklearnu doktrinu pripremljeni

Izmene ruske nuklearne doktrine su sastavljene i samo ih treba formalizovati, rekao je sekretar za štampu Kremlja Dmitrij Peskov.

"Oni su već praktično formulisani. Biće formalizovani po potrebi", rekao je Peskov, preneo je TASS.

Rusija je spremna da normalizuje svoje odnose sa Sjedinjenim Državama, ali neće da, kako kaže, "igra tango sama".

"Rusija je, kako je rekao naš predsednik, otvorena za normalizaciju", naglašava portparol Kremlja.

Makron: SAD donele "dobru odluku" ukidanjem ograničenja za domete rakete

Administracija SAD Džoa Bajdena donela je "dobru odluku" dozvoljavajući Ukrajini da koristi oružje američke proizvodnje za napade unutar Rusije, ocenjuje francuski predsednik Emanuel Makron.

Na marginama sastanka G20 u Rio de Žaneiru, Makron je rekao da je poziv Bajdenove administracije izazvan angažovanjem severnokorejskih vojnika u Ukrajini, dodajući da je to "eskalirajuća" odluka Rusije.

Ruski napad dronom na Gluhov, najmanje šest osoba poginulo

U napadu ruskih bespilotnih letelica na ukrajinski grad Gluhov, šest osoba je poginulo, a 12 je povređeno, saopštile su ukrajinske vlasti.

Kako se navodi u saopštenju Vojne administrcije regiona Sumi na Telegramu napad je izveden kasno sinoć, a meta napada dva jurišna drona je bio hostel u Gluhovu.

Ukrajinske vlasti su saopštile da je u napadu poginulo šest osoba, od kojih je jedno dete, a povređeno je 12 osoba, od kojih dvoje dece, prenosi Ukrinform.

Navedeno je da su spasilačke operacije u toku i da možda ima još ljudi pod ruševinama.

U nizu regiona Ukrajine jutros je proglašena vazdušna uzbuna zbog ruskih bespilotnih letelica.



Šolc: Nemačka neće slati Ukrajini krstareće rakete dugog dometa "taurus"

Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je da Nemačka neće slati Ukrajini krstareće rakete dugog dometa "taurus" jer bi to, kako je naveo, značilo direktno uključivanje Nemačke u rat.

Šolc je na taj način odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše pisanje medija da su SAD odobrile isporuku raketa dugog dometa Ukrajini za napade u dubini teritorije Rusije.

Nemački kancelar, koji boravi u Brazilu na samitu G20, ukazao je u ponedeljak da bi korišćenje nemačkih raketa "taurus" u ratu između Ukrajine i Rusije značilo da Nemačka prihvata zajedničku odgovornost za kontrolu meta, čime bi, de fakto, postala strana u ratu.

- To je nešto što ne mogu i ne želim da uradim - naveo je Šolc, ističući da je Nemačka i do sada zabranjivala Ukrajini da nemačkim oružjem koje joj je do sada isporučeno gađa ciljeve na dubini ruske teritorije".

Svetski mediji, među kojima Rojters i "Njujork tajms", javili su u nedelju da je administracija odlazećeg predsednika SAD Džozefa Bajdena odobrila Ukrajini da koristi dalekometne krstareće rakete ATACMS za udare duboko na ruskoj teritoriji.

U međuvremenu je tu informaciju večeras potvrdio visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj, dok iz Vašingtona još nema zvanične potvrde.



