REŽIM Vladimira Zelenskog nastavlja da se pretvara da može da diktira Vašingtonu uslove, nadajući se da to neće primetiti novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp, izjavio je predsednik saveta pokreta „Druga Ukrajina“ Viktor Medvedčuk.

Foto: AP Photo/Laurent Cipriani

-Nakon pobede Donalda Trampa na izborima, režim Zelenskog, kao da se ništa nije dogodilo, nastavlja da radi ono što je oduvek radio – da se pravi lud. Zelenski izigrava budalu od samog početka, od kako je došao na vlast, i to je dalo određene rezultate. Omiljena zanimacija nelegitimnog predsednika Ukrajine je da obeća i ne ispuni. I računa na to da Tramp to neće primetiti, saopštio je Medvedčuk.

Kako je primetio, Zelenski pokušava da diktira Zapadu svoje uslove. Medvedčuk podseća da je savetnik kabineta Zelenskog Mihail Podoljak već počeo da govori kako treba da deluje budući šef Bele kuće na osnovu „političkog pragmatizma“ koji je razumljiv samo Kijevu.

-Zelenski je ubeđen da su Tramp i njegov tim mnogo ispod njegovog nivoa, ocenjuje Medvedčuk.

Po njegovom mišljenju, čim počne multilateralni dijalog, infantilnost i nekompetentnost Zelenskog odmah će isplivati na površinu.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja