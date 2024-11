"TRAMP ĆE ZAUZETI OŠTRIJI STAV" Pompeo: Neće dozvoliti Putinu da prođe kroz Ukrajinu

BIVŠI američki državni sekretar Majk Pompeo izjavio je danas da će novoizabrani američki predsednik Donald Tramp, nakon što preuzme dužnost, zauzeti oštriji stav o ratu u Ukrajini od onog koji je izneo u predizbornoj kampanji i da neće dozvoliti ruskom predsedniku Vladimiru Putinu da "prođe" kroz Ukrajinu.

Foto: AP

- Predsednik Tramp neće dozvoliti Vladimiru Putinu da prođe kroz Ukrajinu. Povlačenje finansiranja Ukrajinaca bi rezultiralo time i to će mu reći ceo njegov tim - rekao je Pompeo na Globalnom forumu u Njujorku tokom panela sa bivšim direktorom CIA i ministrom odbrane Leonom Panetom, prenosi američki magazin "Fortune".

Pompeo je izrazio nadu da će Tramp prepoznati potrebu za čvrstim zapadnim stavom o "agresiji Rusije na Ukrajinu".

- Apsolutno je ključno važno da se percepcija Zapada suprotstavila ovom nasilniku i ovom užasnom tipu (Putinu) i nije dozvolila da zlo trijumfuje i to je imperativ. Nadam se da će predsednik Tramp prepoznati to kao imperativ - dodao je bivši američki državni sekretar za vreme prethodne Trampove administracije od 2017. do 2021. godine.

On je istakao da se njegova podrška pomoći SAD Ukrajini razlikuje od podrške drugih republikanskih zvaničnika, napominjući da želi da ukaže na značaj rata u Ukrajini kao na primer šire, globalne borbe između liberalnih demokratija koje predstavljaju SAD i njihovi saveznici u NATO-u i autokratija, kao što su Kina, Iran i Severna Koreja.

- Kineski predsednik Si Đinping i iranski ajatolah Ali Hamnei čekaju da vide da li će Zapad pobediti, ili će popustiti Putinu - istakao je Pompeo.

Ovaj stav potvrdio je i Paneta i istakao da se na mnogo načina Ukrajina takođe bori za druge demokratije.

- Poruka koja se šalje Putinu veoma je važna poruka koja se mora poslati Si Đinpingu, mora se poslati vrhovnom vođi Irana, mora se poslati Kim Džong Unu - da ne mogu tek tako da stoje na putu suverenim demokratijama - rekao je Paneta.

On je dodao da se nada da će Pompeo biti imenovan za ulogu u drugoj Trampovoj administraciji.

- Potreban im je njegov pogled na svet i zaista mislim da je Trampova administracija u prvom mandatu imala koristi od ljudi poput Majka Pompea - rekao je on.

Tramp je u subotu na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" objavio da se Pompeo i bivša ambasadorka Ujedinjenih nacija Niki Hejli neće ponovo pridružiti njegovoj novoj administraciji.

I Hejli i Pompeo podržavaju Ukrajinu od početka rata.

Tokom debate u predizbornoj kampanji sa svojom protivkandidatkinjom, potpredsednicom Kamalom Haris, Tramp je dva puta izbegao pitanje da li želi da Ukrajina pobedi u ratu.

U svom odgovoru ukazao je na cenu vojne pomoći i tvrdio da su izveštaji o broju poginulih u ratu "lažni".

Do oktobra SAD su poslale 64 milijarde dolara vojne pomoći Ukrajini od potpune invazije Rusije u februaru 2022, prema Stejt departmentu.

Nakon izbora Tramp je razgovarao i sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim u pozivu kojem se pridružio i američki milijarder Ilon Mask, a u septembru je razgovarao sa Zelenskim tokom njegove posete SAD.

Samo nekoliko nedelja nakon tog sastanka Tramp je nazvao Zelenskog "najvećim prodavcem na svetu" jer je dobio američku vojnu pomoć i okrivio je ukrajinskog lidera za početak rata.

- Nikada nije trebalo da dozvoli da taj rat počne. Rat je gubitnik - rekao je Tramp.

Tokom debate Tramp je takođe rekao da će, ako pobedi na izborima, dogovor biti postignut pre nego što bude inaugurisan.

U julu je Tramp rekao da će to moći da izvede za samo "24 sata".

