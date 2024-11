ZAJEDNO U ODGOVORU NA PROMENE U SAD: Stramer i Makron zbijaju redove, posle pobede Donalda Trampa

Pariz i London pokušavaju da zbiju redove, posle izbora Donalda Trampa za novog presednika SAD, svesni da će sada evropski kontinent biti prepušten sam sebi.

Foto: Profimedia

Britanski premijer Kir Starmer bio je juče gost francuskog šefa države Emanuela Makrona s kojim je razgovarao o strateškom približavanju Ostrva kontinentu u novonastaloj situaciji. Bilo je tovora i o mogućnoti da, zajedničkim snagama, ubede odlazećeg predsednika SAD Džozefa Bajdena da Ukrajini dozvoli da ispali rakete "storm šedou" u dubinu ruske teritorije, rekli su izvori iz Starmerove vlade za britanski "Telegraf".

Iako je Velika Britanija tradicionalni američki saveznik u Evropi, povratak Trampa u Belu kuću jasan je znak za potrebu obnavljanja čvršćih kontakata među zapadnoevropskim silama i stvaranje zajedničke evropske strategije za mnoga goreuća pitanja, bez obzira na "bregzit".

Među glavnim temama je bila i situacija u Ukrajini. Makron i Starmer su svesni da će sada američka slavina za pomoć Kijevu biti zavrnuta, dok i Pariz i London žele da nastave da maksimalno podržavaju Ukrajinu u ratu protiv Rusije.

Francuzi i Britanci strahuju da će Evropljani sada sami morati da finansiraju Kijev. Poređenja radi, EU je do sada Ukrajini poslala pomoć u ukupnoj vrednosti od blizu 120 milijardi evra, a SAD 85, a sada bi sve to, po svoj prilici, moglo da padne samo na evropska pleća. To će biti teško i gotovo nemoguće nadoknaditi.

Razgovor između Makrona i Starmera došao je u trenutku kada odnosi između dve prestonice, britanske i evropske, Londona i Brisela, nisu najsjaniji. Iz EU ističu da očekuju da Britanci tačno stave do znanja kakve odnose žele s njima. Nedavni susret između Starmera i predsednice EK Ursule fon der Lajen nije razjasnio situaciju.

U EU istovremeno očekuju i da London konačno imenuje trideset poslanika u zajedničku interparlamentarnu delegegaciju s institucijom koju su napustili, a koja je namenjena da se ovi odnosi relasiraju. London se čak protivi i razmeni studenata, što je osnov od koga bi Brisel da započne obnovu veza. Uskoro bi trebalo da započnu i pregovori o novom paktu bezbednosti između Londona i Brisela u post-bregzit eri.

Makron je zato želeo da pozivom Starmeru pospeši ove odnose, zbog čega ga je pozvao na 106. proslavu Dana primirja u Prvom svetskom ratu, što se poklapa i sa 120 godina od sklapanja sporazuma o Srdačnom sporazumevanju između Londona i Pariza. I Starmer ističe da želi da dođe do pomaka, ali se prvi koraci tek čekaju.

BLISKI ISTOK I TRGOVINA LjUDIMA

Makron i Starmer su takođe potvrdili nameru da nastave napore u kontaktima sa svim regionalnim i međunarodnim akterima u cilju povratka mira na Bliskom istoku. Na bilateralnom planu, založili su se za dalju borbu protiv trgovine ljudima u Lamanšu.