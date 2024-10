FAJNENŠEL TAJMS OTKRIVA: Ovako Tramp planira da završi rat u Ukrajini

REPUBLIKANSKI predsednički kandidat Donald Tramp planira da okonča rat u Ukrajini tako što će "zamrznuti" sukob ako pobedi na predsedničkim izborima, objavio je Fajnenšel tajms, pozivajući se na izvore bliske timu bivšeg predsednika.

AP Photo/Yuki Iwamura/Shutterstock

Tramp je ranije tvrdio da će okončati rat u Ukrajini u roku od „24 sata“, ali nije objasnio kako će to postići. Neki izveštaji i izjave Trampovog najužeg kruga sugerišu da bi to moglo da znači pritisak na Ukrajinu da ustupi neku teritoriju ili odustane od svojih težnji da se pridruži NATO-u.

Preispitivanje sporazuma iz Minska, istupanje iz NATO-a, Evropa kao garant

Republikanski kandidat za potpredsednika Džej-Di Vens je u septembru izneo ideju o zamrzavanju rata uspostavljanjem autonomnih regiona i demilitarizovanih zona sa obe strane granice, ali bez članstva u NATO, navodi Fajnenšel tajms.

Prema rečima jednog od Trampovih dugogodišnjih savetnika, novi plan bi ponovo razmotrio sporazume iz Minska iz 2014. i 2015. godine, koji nikada nisu sprovedeni. Ti sporazumi su predviđali teritorijalni integritet Ukrajine sa autonomnim zonama, dok se okupirani Krim nije pominjao. Trampov plan uključuje uvođenje „klauzule mehanizma sprovođenja”, odnosno uvođenje sankcija za kršenje sporazuma.

Foto Tanjug/AP

Evropske zemlje treba da preuzmu ulogu garanta i „nadzornika” mirovnog procesa, dok bi učešće Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a bilo minimalno, piše Fajnenšel tajms.

- Postoje dve stvari na kojima će Amerika insistirati. Nećemo imati svoje ljude u mehanizmu za sprovođenje. Nećemo to finansirati. Evropa će to platiti - dodao je Trampov savetnik.

Trampovi saveznici: Ukrajina gubi rat

Trampovi saveznici tvrde da Ukrajina gubi rat i da je stoga nastojanje da se postigne dogovor „moralno ispravno“. Tramp smatra da bi aktuelni predsednik SAD Džo Bajden trebalo da razgovara sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kao što su američki predsednici razgovarali sa liderima Sovjetskog Saveza tokom Hladnog rata, te da članstvo Ukrajine u NATO-u trenutno nije opcija.

Frederik H. Flejc, bivši analitičar CIA koji je radio u Beloj kući za vreme Trampovog mandata, a sada je u Centru za američku bezbednost, sugerisao je u intervjuu za FT da bi članstvo Ukrajine u NATO-u moglo da bude van dnevnog reda nekoliko godina, kako bi se Rusija naterala da pregovara.

Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24 Mechanised brigade via AP

- Zamrzavamo sukob, Ukrajina ne ustupa teritoriju, ne odustaje od svojih teritorijalnih pretenzija, a pregovori su u toku sa razumevanjem da verovatno neće biti konačnog sporazuma dok Putin ne ode sa mesta predsednika Rusije - rekao je Flejc. Međutim, ovaj pristup neće imati jednoglasnu podršku unutar Republikanske partije, preneo je FT.

Neki republikanci imaju drugačiji plan

Majk Volc, jedan od vodećih republikanskih govornika o nacionalnoj bezbednosti u Predstavničkom domu, sugerisao je da bi Tramp trebalo da zapreti kolapsom ruske ekonomije snižavanjem cena nafte i gasa kako bi Putina doveo za pregovarački sto.

- Izvozite jeftiniju, čistiju američku naftu i gas širom sveta. Spuštate cenu - dodao je Valc.

Saudijska Arabija, važan Trampov saveznik tokom njegovog prvog mandata, ne bi pozdravila takav potez. Ipak, ljudi bliski Trampu insistiraju da će on izvršiti snažan ekonomski pritisak na Putina.

Foto: EPA

- Pokazao je da zna kako da dovede obe strane za sto - rekao je Ričard Grenel, bivši ambasador u Berlinu i Trampov izaslanik za Balkan, podsećajući na Abrahamov sporazum, sporazume koje su potpisali Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Maroko i Sudan dok je Tramp bio na vlasti.

- On je to činio dosledno. Arapi i Izraelci, Rusi i Ukrajinci će biti sledeći - rekao je on.