ZELENSKI NEZADOVOLJAN PONAŠANJEM PREMIJERA INDIJE: ''Smatram da je to skrivena podrška Rusiji''

INDIJA je velika zemlja, te njen premijer, koji može da utiče na kraj rata, ne može samo da govori da je želi mir i da se zalaže za neutralnost, kaže Volodimir Zelenski.

Nakon nedavnog nezadovoljstva povodom odlaska generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša na Samit BRIKS-a u Kazanju, Vladimir Zelenski ponovo je iskazao svoje nezadovoljstvo, ali ovaj put ono je bilo usmereno na premijera Indije Narendru Modija koji je, takođe, bio na Samitu.

- Što se tiče pozicije Modija, smatram da nikakva pitanja ne treba da se završavaju rečima. On je premijer velike države – i s tačke gledišta uticaja, ekonomije i ostalo. Takva zemlja ne može da govori da je zainteresovana za kraj rata, to je uopšteno - rekao je Zelenski za "Tajms of Indija", uz objašnjenje da indijski premijer ne može samo da govori, već treba i da dela, budući da ima veliki uticaj i može da utiče na kraj rata.

- Smatram da je to skrivena podrška Rusiji - izjavio je Zelenski.

Ukrajinski portal "Strana.ua" dodaje da je lider kijevskog režima poručio da Indija ne može da bude neutralna.

- To će značiti da ste na strani Rusije. Između agresora i žrtve ne može biti neutralnosti - izjavio je.

Istakao je zatim da bi Indija mogla da blokira rusku ekonomiju, njene jeftine energetske resurse i odbrambeno-industrijski sektor zemlje i tako dovede do smanjenja kapaciteta Moskve koja je u ratu sa Kijevom.

Ponovio je i da bi baš Indija mogla da postane mesto sledećih pregovora Rusije i Ukrajine, ali je ujedno i odbio kineski i brazilski mirovni predlog.

- Spremni smo da čujemo predloge ovih ili onih zemalja. I predloge iz Indije, i EU, i sa afričkog kontinenta. Ako Brazil i Kina imaju predloge – izvolite, ali (oni treba da budu) samo na osnovu našeg formata, jer je rat kod nas - poručio je Zelenski.

