DRON OD 500 DOLARA UNIŠTIO PVO OD 100 MILIONA DOLARA: Ukrajinske nsage postigle značajan uspeh (VIDEO)

UKRAJINSKE odbrambene snage su pogodile protivvazdušni raketni sistem Buk-M3 (NATO: Golum) pored radarske stanice za ciljanje i navođenje Buk-M2 (NATO: Grizli) u okupiranoj oblasti Luganska, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine (VSU).

Foto: Printscreen

Napad se dogodio rano ujutru u petak, 25. oktobra, od strane ukrajinskih jedinica koje upravljaju bespilotnim sistemima, u koordinaciji sa drugim komponentama odbrambenih snaga Kijeva. To je bio deo napora da se identifikuje i demontira ruska protivvazdušna odbrana.

Generalštab je istakao da bi slabljenje ruske protivvazdušne odbrane ostavilo druge važne ciljeve - i na frontu i duboko iza neprijateljskih linija - ranjivijim za ukrajinske udare. Međutim, u izveštaju nije precizirana vrsta oružja korišćenog u napadu.

Protivvazdušni raketni sistem srednjeg dometa dizajniran je da obezbedi odbranu tačke od raznih vazdušnih pretnji, uključujući avione, krstareće rakete i helikoptere.

Procenjena vrednost verzije Buk-M3 je oko 100 miliona dolara. Može da presreće mete na dometima do 70 kilometara (44 milje) na visinama do 35.000 metara (115.000 stopa). To je ključna komponenta ruske protivvazdušne odbrane, štiti kopnene trupe i pokriva područja izvan linije fronta.

Karakteristična karakteristika ovog sistema koja ga vizuelno razlikuje od prethodnog modela Buk-M2 je nova raketa 9R31M sa radarskim navođenjem zemlja-vazduh raketa koja se nalazi u šest zatvorenih cilindričnih transportnih i lansirnih kontejnera.

Ranije, 21. oktobra, operateri Snaga bespilotnih sistema uništili su ruski lanser Buk-M3 koji se nalazio 60 kilometara (37,5 milja) od linije fronta. Bespilotna letelica bombardera sa više rotora (Baba jaga) bacila je granate koje su izazvale detonaciju jednog od projektila, oštetivši i efikasno onesposobivši lanser.

Incident je pokazao uticaj moderne tehnologije, sa dronom od 500 dolara koji je uspešno uništio ključnu komponentu sistema protivvazdušne odbrane od 100 miliona dolara, navodi se u izveštaju.

(kyivpost.com)

