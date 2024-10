NASTAVLjAJU se sukobi na Bliskom istoku.

Foto: EPA

Snage SAD gađale podzemna skladišta oružja Huta u Jemenu

Sjedinjene Američke Države izvele su precizne napade na pet podzemnih skladišta oružja u oblastima Jemena koje su pod kontrolom Huta, saopštio je američki ministar odbrane Lojd Ostin u saopštenju.

"Snage SAD su gađale nekoliko podzemnih objekata Huta, u kojima se nalaze različite komponente oružja koje je ta jemenska grupa koristila za gađanje civilnih i vojnih plovila širom regiona", rekao je Ostin.

Izraelske snage napale sirijski lučki grad Latakiju, izbio požar

Izraelske snage napale su jutros sirijski lučki grad Latakiju na Mediteranu, zbog čega je došlo i do požara, preneo je Rojters.

Vatrogasci rade na gašenju požara.

Sirijska državna televizija objavila je da je protivvazdušna odbrana te zemlje uzvratila na napad izraelskih projektila iznad Latakije.

Izrael već godinama izvodi napade na ciljeve povezane sa Iranom u Siriji, ali ih je pojačao od početka rata u Pojasu Gaze u oktobru prošle godine.

SAD: Izrael preduzeo korake da ublaži humanitarnu krizu posle upozorenja

Izrael je preduzeo nekoliko koraka u vezi sa humanitarnom krizom u Gazi nakon što ih je administracija američkog predsednika Džozefa Bajdena upozorila da dovode u pitanje kontinuiranu bezbednosnu pomoć SAD ako to ne učine, objavio je portparol Stejt departmenta Metju Miler.

On je ukazao na 50 kamiona pomoći čiji ulazak u severnu Gazu je Izrael dozvolio proteklog dana, a nakon što je dan pre toga stiglo još 30 kamiona u to područje, preneo je Tajms of Izrael.

Miler je dodao da je tokom proteklih nekoliko dana Izrael takođe ponovo otvorio prelaz Erez ka severnoj Gazi, pored otvaranja nove pristupne rute iz južne ka severnoj Gazi, kao i da je uspostavljena još jedna ruta za isporuku pomoći jugu te palestinske enklave.

Prema njegovim rečima, Izrael je otvorio i rutu za nastavak dopremanja pomoći iz Jordana.

Američki zvaničnik je ukazao i da je Izrael odobrio nova skladišta za UN i druge humanitarne organizacije kako bi olakšao deo logističkih teškoća sa kojima su oni bili suočeni u skladištenju i dopremanju pomoći Gazi.

BONUS VIDEO: ​MEDVED NA -: Pogledajte kako desetine vozača prati životinju